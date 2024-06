Activation – Quand Aurélien Giraud rencontre Pierre Gasly pour Alpine

La marque Alpine apporte son soutien à Aurélien Giraud avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 afin de créer « un pont entre les deux univers » de la F1 et du skateboard.

Alpine accueille donc le skateboarder lyonnais Aurélien Giraud dans ses rangs. Si ce dernier n’est pas pilote, Alpine veut « faire briller une discipline sportive qui fait écho aux valeurs de performance et d’agilité de la marque ». Une manière subtile pour l’écurie de soutenir un athlète qui va participer aux Jeux.

Car Aurélien Giraud est un grand espoir de médaille dans sa discipline. Pour l’occasion, Pierre Gasly et le nouvel ambassadeur Alpine se sont rencontrés lors du Grand Prix de Monaco et au Skatepark de Chelles pour réaliser quelques contenus.

« Ce partenariat avec Alpine témoigne de la notoriété grandissante dont bénéficie le skateboard. Nous avons beaucoup de choses en commun avec la Formule 1, la recherche de vitesse, la nécessité d’anticiper sans cesse de nouveaux parcours et d’adopter une conduite la plus légère possible. Pierre est l’un des plus grands sportifs français de notre génération, j’ai adoré lui faire découvrir le skate et qu’il me fasse découvrir les coulisses de la F1 ! » a expliqué Aurélien Giraud également ambassadeur Dior et Samsung en vue de Paris 2024.

« Aurélien est l’un des talents de sa génération, de ceux qui font rêver les jeunes et mettent en lumière une discipline sportive qui prend de plus en plus d’ampleur. Nous sommes ravis de le soutenir chez Alpine et avons hâte de suivre ses performances aux Jeux Olympiques de Paris ! » ajoute David Gendry, VP, sponsoring Alpine, partenariats et communication.

Une rencontre organisée autour du lancement du premier modèle « Dream Garage » d’Alpine (un garage de rêve 100 % électrique) baptisé A290. Une citadine sportive aux allures de voitures de rallye. Quoiqu’il en soit, Alpine, marque française, soutien un athlète français peu avant Paris 2024 et ça, ça mérite un cocorico.

