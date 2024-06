Sponsoring – Mastercard prolonge avec l’UEFA Champions League pour le cycle 2024-2027

Partenaire depuis 30 ans, Mastercard restera sponsor de l’UEFA Champions League pour le cycle commercial 2024-2027.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Mastercard jusqu’en 2027. Depuis plus de trois décennies, Mastercard est un soutien indéfectible de l’UEFA Champions League, offrant aux fans et aux titulaires de carte des moments inestimables et des expériences sans précédent » explique Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l’UEFA, dans un communiqué. « À l’aube de cette nouvelle ère des compétitions interclubs masculines de l’UEFA, nous sommes ravis de poursuivre ensemble cette aventure extraordinaire ».

Les titulaires de carte Mastercard pourront vivre des expériences uniques, comme voir leurs enfants faire leur entrée sur le terrain en tant qu’accompagnateurs de joueurs. Ce nouvel accord inclue également des droits de sponsoring pour la Super Coupe d’Europe de l’UEFA en 2024, 2025 et 2026.

À lire aussi