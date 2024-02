Skateboard – Aurélien Giraud au Musée Grévin, ses deux sponsors Monster Energy et Etnies bien visibles

La semaine dernière, le skateboarder français Aurélien Giraud a fait son entrée au musée Grévin. Une sorte de « consécration médiatique » pour l’athlète de 26 ans qui visera l’Or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été.

Pour son double en cire, le musée d’Aurélien Giraud a évidemment mis le sportif en situation sur son skateboard. Un travail de reproduction qui aura duré 6 mois et qui ravira deux des sponsors de l’athlète, Monster Energy et etnies, bien visibles sur la casquette (47), le t-shirt, les sneakers et le skate. Une visibilité non négligeable pour les deux marques puisque le musée revendique plus de 900 000 visiteurs chaque année.

Une entrée au musée Grévin orchestrée par FrayMédia, agence de marketing sportif qui gère les relations médias d’Aurélien Giraud qui est récemment devenu ambassadeur de la marque Dior.

Timing parfait pour l’athlète qui a remporté ce week-end la SLS Paris 2024 (Street League Skateboarding) à l’adidas arena. Une compétition dont le promoteur est FrayMédia skate excellence, une des filiales de FrayMédia.