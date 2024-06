Tennis – Lacoste prolonge avec Roland-Garros sur le cycle 2026-2030

Cette semaine et alors que Roland-Garros 2024 touche à sa fin, Lacoste a officialisé la prolongation de son contrat de partenariat avec le Grand Chelem parisien jusqu’au moins 2030.

Partenaire de Roland depuis 1971, la marque au croco a signé un nouveau contrat de 5 ans sur la période 2026-2030. Pour rappel, René Lacoste, fondateur de la marque a remporté le tournoi en 1929.

« Être partie prenante de Roland-Garros participe au rayonnement de notre savoir-faire et de l’élégance à la française que nous incarnons » – Thierry Guibert, CEO de Lacoste

« Dans le cadre du Grand Chelem parisien, Lacoste, fidèle partenaire du tournoi depuis 1971,

conservera sa visibilité actuelle en bénéficiant d’espaces au Village et sur le court Philippe-Chatrier, à la Grande Boutique ainsi que 100 m2 d’espace de vente à travers le stade » précise le communiqué. « La marque au Crocodile continuera de fournir les tenues des arbitres, des ramasseurs de balles, des hôtesses ou encore des enfants participant à l’opération « Entrée de rêve », permettant à des jeunes d’accompagner les joueuses et joueurs jusqu’à leur chaise lors de leur entrée sur le court. Cet accord inclut aussi la conception d’une collection co-brandée 100% éco-responsable, qui couvrira le textile, les chaussures, les sous-vêtements et la maroquinerie. » Lors du tournoi, certains joueurs sous contrat avec Lacoste portent ainsi la collection co-brandée comme Daniil Medvdev ou encore Grigor Dimitrov.

« Notre présence depuis plus de 50 ans à Roland-Garros est naturelle pour nous tant nos liens sont inextricables. Être partenaire de cet incontournable du tennis français et mondial s’inscrit pleinement dans la vision fashion-sport unique de Lacoste, qui célèbre chaque jour ses racines tennistiques. Être partie prenante de Roland-Garros participe au rayonnement de notre savoir-faire et de l’élégance à la française que nous incarnons. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration pour cinq années supplémentaires. » explique Thierry Guibert, CEO de Lacoste.

