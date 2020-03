Activation – Une Porsche garée sur le court accueille des fans de tennis au tournoi de Delray Beach

Il y a quelques semaines, Reilly Opelka remportait le tournoi ATP 250 de Delray Beach. Cette année encore, le tournoi de tennis californien s’est fait remarqué par une activation devenue « signature », celle d’une Porsche garée sur le court, avec des fans à bord.

Partenaire du tournoi depuis de nombreuses années, le plus gros revendeur de Porsche aux Etats-Unis « Champion Porsche » a une nouvelle fois renouvelé sa confiance aux organisateurs avec en point d’orgue la possibilité d’offrir « the Best of the Best Seats in the house ».

Cette année encore, les places n’étaient pas en vente mais réservées pour des activations et autres concours sur le digital et sur le site du tournoi.

Outre la Fan Experience décalée offerte aux participants, Porsche s’offre également une forte visibilité TV avec une présence continue du bolide à l’écran pendant la diffusion des matchs. Pour ne pas gêner les joueurs, certaines fonctionnalités comme le klaxon ou encore les feux sont désactivés pendant les matchs. Pour ramasser les balles sous la voiture, les ramasseurs utilisent une perche dédiée.

https://www.instagram.com/p/B8EwynPAkYq/

Une activation qui a fait ses preuves ces dernières années.