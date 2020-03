La NFL rend hommage aux 100 meilleurs joueurs dans une cérémonie en « réalité mixte » lors du Super Bowl

Il y a un mois, plus de 100 millions de téléspectateurs américains ont suivi le 54ème Super Bowl devant leur télévision. Une édition marquée notamment par un hommage spectaculaire aux 100 meilleurs joueurs de l’histoire de la NFL à l’occasion des 100 ans de la ligue.

Pour enrichir l’expérience des spectateurs présents au Hard Rock Stadium de Miami mais également en mettre plein la vue aux téléspectateurs branchés sur FOX, la NFL a fait appel à la société The Famous Group pour réaliser une cérémonie de 7 minutes en « réalité augmentée », ou plutôt en « réalité mixte » (mixed reality) pour être précis.

Diffusée en télévision mais également sur les écrans géants du stade, la vidéo de présentation mélangeait images réelles et incrustations 3D pour un effet « wow » !

Incredible. NFL uses Mixed Reality to honor the #NFL100 team prior to #SBLIV pic.twitter.com/cW2csyH4aO — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 2, 2020

Au total, 7 caméras ont été utilisées dont 4 spéciales pour la réalité mixte. Une quarantaine de personnes ont travaillé sur ce projet pendant 6 mois environ.

« Ces dernières années, nous avons fourni un certain nombre de contenus créatifs, à la fois pour enrichir le spectacle dans les stades mais également à destination des diffuseurs » précise Andrew Isaacson, Vice-Président de The Famous Group. « Cette année est spéciale car nous utilisons la réalité mixte pour raconter l’histoire des 100 meilleurs joueurs et 10 entraîneurs de la NFL ».

Une technologie déjà utilisée par The Famous Group il y a quelques mois au M&T Bank Stadium lors d’un match des Baltimore Ravens. Tout au long de la soirée, un corbeau avait été incrusté aux images diffusées sur les écrans du stade.