Maus Frères International (Lacoste, The Kooples, Tecnifibre,…) change de nom et devient MF Brands Group

Jeudi matin, le groupe Maus Frères International qui détient notamment la marque Lacoste a officialisé son changement de nom avec « MF Brands Group ».

« MF Brands Group s’entend donc comme un lien entre les racines historiques du groupe (Maus Frères devenant MF) et son ambition de devenir un acteur international majeur du premium et du Sport Lifestyle grâce à des marques fortes des univers sport et mode (Brands Group) » précise le communiqué.

Une annonce de changement de nom qui a été effectuée quelques heures avant que Paris 2024 officialise son rapprochement de la marque Le Coq Sportif. Une mauvaise nouvelle pour Lacoste qui était en course pour le lot 2 (tenues Village, cérémonies protocolaires, remises de médailles) pour habiller la délégation tricolore selon Le Parisien.

« Cette évolution de notre identité est l’aboutissement logique et nécessaire de notre développement de ces dernières années » précise Thierry Guibert, CEO de MF Brands Group, dans un communiqué. « Au-delà d’un simple changement de dénomination, MF Brands Group reflète surtout notre nouvelle organisation, à la fois plus cohérente, plus intégrée et plus internationale au service des différentes marques du groupe et de leur développement ».

Aujourd’hui, MF Brands Group rassemble Lacoste, Gant, Aigle, Tecnifibre et plus récemment The Kooples. Côté business, les marques de MF Brands Group ont généré un chiffre d’affaires de 2,643 milliards d’euros sur l’année 2019, soit un volume d’affaire de 3.21 milliards d’euros intégrant les ventes sous licences.