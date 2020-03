JO – le Coq Sportif équipementier de Paris 2024 et de l’Equipe de France Olympique et Paralympique

En fin de journée, Paris 2024 a officialisé sa future collaboration avec le Coq Sportif. La marque habillera l’Equipe de France Olympique et Paralympique aux JO 20224.

« A l’issue de son appel d’offres « Equipementier », Paris 2024 a attribué au Coq Sportif les lots dédiés aux tenues de performance et de représentation de l’équipe de France olympique et paralympique, et de Paris 2024 » précise le communiqué.

Pour rappel, le COJO a repris la main sur le CNOSF pour le programme marketing et a décidé de revenir à un équipementier unique pour l’ensemble des athlètes et fédérations, comme c’était le cas en 2012 et avant.

JO Paris 2024 – Les français porteront le coq sportif sur les terrains et les pistes sauf si…

Avec le lot « Performance », le Coq Sportif pourra équiper, en compétition, les 32 fédérations olympiques (28 déjà admises et potentiellement 4 des sports additionnels) et les 22 fédérations paralympiques françaises, aux Jeux de Paris 2024.

Cependant, les fédérations qui souhaiteraient conserver leur propre équipementier fédéral pour les tenues de compétition auront la liberté de le faire, moyennant le versement d’une contribution à un fonds de solidarité au bénéfice des fédérations nécessitant d’être soutenues. On pense bien évidemment aux fédérations possédant un contrat équipementier conséquent comme la FFF avec Nike ou encore la FFA avec Asics. « Nous sommes heureux que Paris 2024 propose aux fédérations un modèle « sur-mesure » donnant à celles qui le souhaitent la possibilité de valoriser leurs participations aux Jeux auprès de leurs équipementiers, tout en proposant aux autres la poursuite d’un dispositif solidaire tel que celui mis en place par le CNOSF depuis 2013. » commentent Marie-Amélie Le Fur, Présidente du CPSF, et Denis Masseglia, Président du CNOSF, dans un communiqué.

Paris 2024 x le Coq Sportif : Que comporte le lot représentation ?

Second lot attribué par Paris 2024 à le Coq Sportif, celui désigné « Représentation ». Concrètement, le lot comprend toutes les tenues portées par l’Equipe de France olympique et paralympique au Village des athlètes, lors des cérémonies protocolaires, des remises de médailles (podium), ou de ses différents déplacements.

Un deal qui couvre la période 2021-2024 (inclus), sur toutes les épreuves organisées sous l’égide du CIO et de l’IPC, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022 ou les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022. Ce lot intègre également les dotations vestimentaires du personnel de Paris 2024 pour la période 2020-2024 (inclus) et les tenues des officiels à l’occasion des Jeux de Paris 2024.

Paris 2024 choisit @LeCoqSportif 🐓🇫🇷 L’histoire était trop belle pour ne pas être réécrite : 100 ans après les Jeux de Paris 1924, Le Coq Sportif habillera à nouveau l’équipe de France olympique et paralympique dès l'année prochaine. https://t.co/qdNVlkWLNn pic.twitter.com/h2vP0HOd2h — Paris 2024 (@Paris2024) March 5, 2020

L’attribution de ces deux lots fera de le Coq Sportif l’un des Partenaires Officiels de Paris 2024 (rang 2) dès la signature du contrat, et un Partenaire Premium de l’équipe de France olympique et paralympique, à partir du 1er janvier 2021.

« Avec Le Coq Sportif, nous avons fait le choix d’un partenaire historique du sport français » commente Tony Estanguet, Président de Paris 2024. « Le Coq Sportif, c’est une marque qui accompagne depuis plus de cent ans nos grandes épopées sportives et partage une belle histoire avec l’olympisme. Le Coq Sportif était déjà l’équipementier de la délégation française aux Jeux de Paris 1924 ! Nous sommes particulièrement heureux de travailler aux côtés du Coq Sportif pour les quatre prochaines années. A l’image de Paris 2024, c’est une marque engagée, en faveur d’un sport durable et inclusif, qui a fait le choix d’un ancrage territorial en France, et participe à un héritage social et industriel fort. »

Comme le rappelle RMC Sport, le troisième lot n’a pas été attribué. Il concerne les tenues des volontaires et des porteurs du relais de la flamme.