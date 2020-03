Interview : Benjamin Richez, Manager de l’agence 3L (Le business model du SPORTEM 2020)

Le SPORTEM, salon européen du marketing sportif, organisé par l’agence 3L est de retour les 30 et 31 mars 2020 à PARIS LA DEFENSE Arena.

Nous avons posé quelques questions à Benjamin Richez, Manager de l’agence 3L.

SportBuzzBusiness.fr : Pouvez-vous nous expliquer ce qui a changé côté 3L depuis la dernière édition ?

Benjamin Richez : L’Agence 3L (anciennement Troisième Ligne) a connu plusieurs changements structurants courant 2019. Le plus important a été l’intégration à VENISE GROUP qui est un groupe de communication composé d’une douzaine de structures évoluant notamment sur des métiers de la communication, de RP, de l’événementiel et du digital.

Parmi les clients actifs du Groupe, on retrouve des grands comptes comme MONOPRIX, LE TANNEUR, RENAULT….

Il y a aussi des références importantes dans le sport puisqu’au-delà des clients actifs 3L (LOSC, Stade de Reims, FF VOLLEY, Ligue de Football Professionnel,…), l’agence HUDDLE MAKERS, spécialiste du « sports presentation » travaille en outre avec la FF RUGBY, FF HOCKEY SUR GLACE….

« La principale source de revenus de SPORTEM provient de la location des stands à nos exposants »

SBB : Quel est le business model de l’édition 2020 du SPORTEM ?

BR : SPORTEM, le Salon Européen du Marketing Sportif est un évènement exclusivement BtoB qui se déroule sur 2 jours autour de 3 pivots :

1 – CONFERENCES & KEYNOTES

2 – SALON

3 – NETWORKING

C’est un événement apprécié par tout l’éco-système sport car très orienté business. La dernière édition a d’ailleurs rencontré un franc succès. Les sources de revenus proviennent directement de ces 3 piliers. La principale source de revenus de SPORTEM provient de la location des stands à nos exposants sur le deuxième jour. En seconde position, on trouve les revenus générés par les prises de parole des sociétés et agences partenaires. Enfin, le troisième poste de revenus est la billetterie.

Nos principaux postes de coûts sont ceux liés à la location de l’espace et aux différents prestataires sollicités pour l’organisation du salon. Nous avons cependant la chance d’avoir de nombreux partenariats qui nous permettent de nous appuyer sur des expertises fortes dans l’organisation de cet événement.

PARIS LA DEFENSE ARENA est ainsi devenu partenaire EVENEMENT de SPORTEM. Organiser le SPORTEM dans une telle Arena est cohérent avec notre souhait de regrouper les acteurs du marketing sportif autour de nouvelles tendances.

Nous avons aussi des partenaires CORPORATE. WEEZEVENT nous accompagne sur la dimension billetterie/contrôle d’accès. TOPIVO interviendra sur la partie restauration. Nous souhaitons finaliser d’autres partenariats et notamment des partenaires ACADEMICS pour permettre à des étudiants de prendre part à l’organisation de notre salon.

SBB : Quel sera le format de SPORTEM 2020 ? Comment proposer et intégrer de la nouveauté dans ce type d’évènement ?

BR : Pour cette 5ème édition, le salon se déroulera le 30 et 31 mars dans l’enceinte du sport – spectacle, PARIS LA DÉFENSE ARENA.

La première journée CONFERENCES/BEST PRACTICES, ponctuée de temps forts networking, sera organisée autour de tables rondes autour des thèmes suivants :

• Storytelling sportif : une nouvelle ère du brand content

• In Stadia Marketing : améliorer l’expérience spectateur

• Tourisme, culture et sport : vers un développement des synergies

• D’une marque sport à une marque globale : stratégie de diversification

• Sport 3.0 : la digitalisation au service de la performance des structures sportives

• Equipementiers sportifs : vers de nouvelles tendances

La deuxième journée consacrée au SALON s’annonce passionnante avec une cinquantaine d’exposants. L’accent sera mis très largement sur des produits et services de l’univers du marketing sportif au sens large, avec notamment des acteurs proposant des solutions de paiement mobile, de data management, de campagne marketing, de restauration, de billetterie, merchandising, etc… .

Cette journée est essentielle pour venir rencontrer les leaders du marché français ou étrangers et ainsi découvrir les nouveaux produits, services et les innovations dans l’univers du marketing sportif. Des acteurs anglais, allemands hollandais ou portugais nous ont déjà confirmé leur présence. Le SPORTEM #5 n’aura donc jamais aussi bien porté sa signature de Salon Européen du Marketing Sportif !

SBB : Un mot sur les speakers, avez-vous quelques noms à nous communiquer ?

BR : Pour cette édition, nous sommes heureux de compter une nouvelle fois des intervenants prestigieux issus d’organisateurs d’événements, de clubs, fédérations et ligues mais aussi d’experts d’agences qui viendront apporter leur éclairage. Nous nous sommes efforcés d’avoir une large représentativité de profils de speakers et de disciplines sportives (football, rugby, cyclisme, voile, sports urbains, etc…).

Côté ayants droits sportifs, parmi les intervenants confirmés, nous accueillerons notamment Pierdamiano TOMAGRA, Digital Marketing Manager de la Juventus de Turin, Nicolas JAYR Brand Marketing Manager de Formula One, Thibaut CHATELARD Directeur Marketing, Communication et Commercial de la Ligue Nationale de Rugby, ou encore Joseph VILLEFLAYOUX Marketing & Communication Director de FISE (Festival International des Sports Extrêmes). Il y aura aussi Cofidis, Paris La DEFENSE ARENA, le Stade Toulousain, la Route du Rhum, la LFP et My Coach (voir programme complet ici).

Côté experts métiers, plusieurs agences prendront également la parole, afin de nous apporter un éclairage complémentaire. Cela sera notamment le cas de WEEZEVENT et SHARE & PRINT sur l’expérience in Stadia ou encore E-COTIZ sur la digitalisation au service des structures sportives. Par ailleurs, toutes ces entreprises seront présentes le deuxième jour en tant qu’exposants.

Cette première journée aura donc pour vocation de montrer ce qu’il se fait de mieux autour de ces thématiques à travers l’expertise de nos speakers. Elle se conclura par un cocktail en petit comité qui aura principalement pour vocation de créer un moment propice au networking entre nos visiteurs et speakers.

SBB : Quelle est l’offre billetterie pour participer à SPORTEM 2020 ?

BR : Il y a 2 offres billetterie. L’accès aux deux jours (conférences + salon au tarif de 130€

et l’accès uniquement au Jour 2 (salon) pour 30€.

Nous avons mis en place de nombreux partenariats avec des institutions sportives afin de permettre à un maximum de représentants de clubs, fédérations, etc… de bénéficier de conditions tarifaires attractives. C’est déjà le cas avec la Ligue de Football Professionnel, la Ligue Nationale de Rugby ou le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Dans le cadre de ces partenariats, une remise de 50% est accordée.

« Les tarifs varient de 2 500€ à 4 500€ en fonction de la taille du stand réservé. »

SBB : Quelle est votre offre de partenariat / exposant et les tarifs ? Quels sont les chiffres clés que vous mettez en avant pour attirer les sociétés ?

BR : Le positionnement orienté « business » de SPORTEM est un élément fondamental dans le recrutement d’exposants. Les chiffres-clés de la dernière édition qui a remporté un franc succès nous servent également dans l’attractivité de l’événement.

Les possibilités de partenariats sont assez larges pour les sociétés souhaitant être présentes sur le SPORTEM. Nous nous efforçons par ailleurs d’intégrer le plus possible les solutions proposées par les exposants dans l’organisation afin que notre événement puisse être une vitrine des expertises des exposants. Nous souhaitons faire de chaque exposant un réel partenaire de SPORTEM.

L’offre standard porte sur la location de stands (allant de 4m2 à 10m2) mais selon les besoins exprimés, nous pouvons également proposer un espace libre. Les tarifs varient de 2 500€ à 4 500€ en fonction de la taille du stand réservé. A noter que le package exposants comprend également l’accès à la première journée de conférence et de tables-tondes, ainsi qu’à un cocktail networking en fin de soirée.

En complément nous nous engageons sur une mise en avant soutenue des exposants sur nos différents supports de communication. Pour ce faire, nous avons lancé une campagne de communication cette année mettant à l’honneur nos exposants sur notre page LinkedIn et sur notre site internet à travers des interviews ou des pastilles animées.

Pour offrir un package complet, le statut d’exposant offre la possibilité de communiquer et d’échanger en amont avec tous les visiteurs de SPORTEM grâce à notre application networking.

Enfin les membres de nos partenaires INSTITUTIONNELS bénéficient de conditions de réservations avantageuses. C’est le cas notamment avec l’incubateur LE TREMPLIN et du réseau SPORSORA. Ces deux partenaires sont une belle avancée pour SPORTEM, car ils nous permettent de toucher des acteurs aux idées novatrices à la pointe des nouvelles tendances du sport business, mais également de s’assurer d’avoir un visitorat qualifié grâce à leurs bases de données regroupant des structures performantes travaillant dans l’univers du sport.

SBB : Un mot sur la société qui gère aujourd’hui Sportem, que faites-vous en parallèle ?

BR : 3L est une agence qui intervient auprès des acteurs du monde du sport depuis 2005. Nous avons 3 métiers piliers : le merchandising, le licensing et l’événementiel. Sur le merchandising et le licensing, nos champs de compétences couvrent l’ensemble des fonctions depuis la partie amont (conception & mise en œuvre de la stratégie produit, définition positionnement marketing produit, développement de l’assortiment produits, sélection fournisseurs et licenciés) jusqu’à la partie avale (gestion opérationnelle des boutiques physiques, e-commerce, stratégie de promotion des ventes). Parmi les clients actifs de l’agence, on compte des clubs (LOSC Lille, Stade de Reims…), des ligues (Ligue de Football Professionnel, Ligue Nationale de Rugby…) mais aussi des fédérations et institutions (CNOSF, Fédération Française de Volley, Fédération Française Handisport).

Parmi nos récents développements, la refonte du e-commerce du Stade de Reims ou la création d’un style guide et d’un e-shop pour la FF HANDISPORT (en partenariat avec HUDDLE MAKERS) ou encore la gestion intégrale de la fonction merchandising pour la FF VOLLEY.