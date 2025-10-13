Vainqueur surprise du Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque Valentin Vacherot passe du rang 204e à 40e mondial et empoche plus d’un million de dollars. Un tournant majeur dans sa carrière et son image.

Celle-ci, personne ne l’avait vue venir ! Issu des qualifications avec un classement ATP au-delà du top 200, Valentin Vacherot a réalisé l’exploit le plus spectaculaire de la saison en remportant le Rolex Shanghai Masters 2025. Un Masters 1000, son tout premier sur le circuit principal, au terme d’un parcours invraisemblable : Tallon Griekspoor (27e), Holger Rune (11e), Novak Djokovic (5e), et enfin Arthur Rinderknech, son cousin, en finale (4-6, 6-3, 6-3). Le tout alors qu’il pointait encore au 204e rang mondial une semaine auparavant.

Une explosion de gains

Avant Shanghai, le Monégasque de 26 ans avait cumulé 594.077 $ de gains en carrière. Grâce à son titre, il empoche 1.124.380 $ supplémentaires en une seule semaine, soit près du double de l’ensemble de ses revenus précédents. Une récompense immédiate qui change la trajectoire d’un joueur longtemps resté dans l’ombre.

Valentin Vacherot’s total prize money for his career before Shanghai: $594,077. His prize money for winning Shanghai: $1,124,380. He basically doubled it in the span of 2 weeks. Life-changing. pic.twitter.com/SR7qXbN7wr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 12, 2025

À titre de comparaison, son cousin et finaliste malheureux Arthur Rinderknech repart avec 597.890 $, un montant supérieur à la carrière complète de Vacherot avant le tournoi. Un symbole fort de l’impact financier d’une performance dans un tournoi majeur, même sans victoire au bout.

Un bond historique au classement ATP

Au-delà de l’aspect financier, Vacherot transforme aussi radicalement son statut sur le circuit. Il bondit de 164 places pour intégrer le top 50, se retrouvant 40e mondial. Une ascension rarissime à ce niveau de la compétition. Son cousin Rinderknech, lui aussi récompensé, grimpe de 26 places pour atteindre le 28e rang, soit son meilleur classement en carrière.

Le Monégasque se retrouve même en Une du journal L’Équipe, ce lundi matin. « Vachement fort », peut-on lire.

Vachement fort La une du journal L’Équipe de ce lundi 13 octobre pic.twitter.com/SHeSYrBeSe — L’Équipe (@lequipe) October 13, 2025

Une éclaircie dans une fin de saison figée

Dans une hiérarchie ATP assez stable en cette fin d’année, ces deux progressions font figure d’exception. Shanghai aura été bien plus qu’un tournoi : un accélérateur de carrière pour deux joueurs peu attendus à ce niveau.

Pour Valentin Vacherot, ce sacre change tout : son statut, ses revenus, ses accès directs aux plus grands tournois… et peut-être sa relation avec le public, les sponsors et le marché du sport business. Son sponsor, Lotto, n’a pas manqué de féliciter le Monégasque sur ses réseaux sociaux après sa « semaine exceptionnelle ».

En bref, à ce niveau, il ne s’agit plus d’un simple exploit sportif, mais d’un véritable changement de dimension.

