A quelques semaines de la Coupe du monde 2026 de football, adidas lance une collection de raquettes de padel inspirée des sélections nationales.

adidas dévoile une collection de raquettes de padel dédiée à la Coupe du monde 2026. Baptisée « Padel World Cup 2026 », cette gamme s’inspire directement des sélections nationales engagées dans le tournoi de football.

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Au cœur du dispositif, plusieurs modèles de raquettes reprennent les couleurs et l’identité de pays comme l’Espagne, l’Argentine, la France, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne ou encore les États-Unis. Une raquette « multination » complète la collection, pensée comme un symbole global. Chaque modèle, dont celui de la France (voir ci-dessous), est vendu au prix de 160 euros sur la boutique en ligne de la marque aux trois bandes.

Positionnée sur le segment des joueurs intermédiaires, la gamme mise sur un équilibre entre contrôle et confort de jeu. Objectif : élargir la pratique en s’appuyant sur l’essor du padel, aujourd’hui l’un des sports les plus dynamiques au monde.

Le pickleball et le beach tennis aussi à l’honneur

Au-delà du padel, adidas étend le concept à d’autres disciplines en croissance. La collection inclut aussi des raquettes de pickleball (inspirés notamment du Canada, du Mexique et des États-Unis) ainsi qu’une raquette de beach tennis aux couleurs du Brésil.

Avec ce lancement, la marque allemande cherche à connecter la dynamique du padel à l’exposition mondiale du football, en capitalisant sur l’événement phare de 2026 co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

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