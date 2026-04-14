La NBA a dévoilé son classement des maillots les plus vendus : Victor Wembanyama se classe 4e, derrière Curry, Dončić et Brunson, mais devant LeBron James.

La NBA a dévoilé, ce lundi 16 avril, son classement des maillots les plus vendus sur la saison régulière 2025-2026. Le Français Victor Wembanyama y occupe la 4e place, confirmant son poids marketing dès sa deuxième saison.

Le joueur des San Antonio Spurs se situe derrière Stephen Curry, leader du classement, Luka Dončić et Jalen Brunson. Il devance en revanche LeBron James, pourtant référence historique en matière de popularité et de ventes.

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Un des plus bankables de la ligue

Ce classement confirme la dynamique observée à mi-saison, où le Français figurait déjà au pied du podium. À 22 ans, Wembanyama s’impose comme l’un des joueurs les plus bankables de la ligue, au-delà de ses performances sportives.

Plus largement, le top 10 reflète un mélange de stars établies et de nouvelles têtes. Anthony Edwards, Jayson Tatum ou encore Shai Gilgeous-Alexander complètent le classement, tandis que le rookie Cooper Flagg s’invite déjà dans le top 10.

Des locomotives historiques qui tournent toujours fort

Côté franchises, la hiérarchie confirme l’impact des grands marchés NBA. Les New York Knicks dominent les ventes de maillots, portés par leur exposition médiatique et la ferveur locale, devant les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics. Des locomotives historiques qui continuent de tirer le merchandising de la ligue.

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