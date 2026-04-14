A quelques semaines de l’édition 2026, Budweiser lance “Budstalgia”, une campagne mondiale avec un pack collector retraçant chaque Coupe du monde depuis 1986.

Budweiser célèbre 40 ans de partenariat avec la Coupe du monde de football à travers une campagne globale baptisée “Budstalgia”. Objectif : capitaliser sur la nostalgie pour reconnecter les fans aux grands moments du tournoi.

Au cœur du dispositif, la marque dévoile un pack collector composé de 11 bouteilles et canettes, chacune dédiée à une édition du Mondial depuis 1986 jusqu’à 2026. Chaque design reprend les codes visuels de son époque, avec un QR code permettant d’accéder à des contenus exclusifs liés à chaque compétition.

« You’ll Never Walk Alone » en fond sonore

La campagne s’appuie également sur un film international, « The Big Drop ». On y suit des bouteilles géantes traversant différents paysages avant de rejoindre des stades emblématiques, dans une mise en scène pensée pour relier passé et présent. Le tout est accompagné de l’hymne « You’ll Never Walk Alone ».

En parallèle, Budweiser déploie un dispositif d’affichage basé sur ses archives, retraçant son évolution visuelle au fil des Coupes du monde. Une manière d’ancrer sa légitimité historique dans l’univers du football, à l’approche de l’édition 2026.

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