Le Stade Toulousain et le TFC porteront un maillot commun les 25 et 26 avril au Stadium, dans le cadre d’une opération marketing inédite.

Le rugby et le football vont partager bien plus qu’une pelouse à Toulouse. Les 25 et 26 avril, le Stade Toulousain et le Toulouse FC porteront un maillot commun dans le cadre de l’opération « Capitolium », une activation inédite en France.

Conçu par Nike, l’équipement abandonne les couleurs traditionnelles des deux clubs pour s’inspirer de la façade du Capitole, avec des tons crème et anthracite. Autre symbole fort : les logos des clubs sont remplacés par la croix occitane, incarnant l’identité locale.

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Ils pensaient visiter le Capitole, ils ont découvert bien plus ! Le Stade et le TéFéCé célèbrent la maison des Toulousains à travers un maillot unique ! Qui se Ressemble, Rassemble Maillots disponibles en boutiques ️ pic.twitter.com/YI3rzswe8e — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 14, 2026

1.000 supporters assisteront aux deux matchs

Sur le terrain, le TFC ouvrira le bal face à Monaco le samedi soir, avant que le Stade Toulousain ne prenne le relais le lendemain contre Clermont, dans le même Stadium. Une billetterie commune permettra à environ 1.000 supporters d’assister aux deux rencontres.

Au-delà du terrain, l’opération s’inscrit dans un dispositif marketing complet. Un pop-up store ouvrira en centre-ville, accompagné d’une capsule lifestyle dédiée. Les joueurs des deux équipes ont également été réunis au Capitole pour produire les contenus de lancement.

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Avec « Capitolium », les deux clubs cherchent à dépasser leurs univers respectifs pour raconter une histoire commune. Plus qu’un maillot, c’est un marqueur territorial fort, pensé pour fédérer une ville entière autour de ses deux institutions sportives.

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