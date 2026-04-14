Salomon et Playground lancent Gravelanza, un événement de gravel running à Meudon avec trois formats de course et une expérience pensée pour le spectacle et le lifestyle.

Salomon s’associe à Playground pour lancer Gravelanza, un nouvel événement dédié au « gravel running », les 13 et 14 juin 2026 dans la forêt de Meudon, aux portes de Paris. Trois formats sont proposés : 7, 16 et 24 km.

Pensé comme une expérience hybride, l’événement casse les codes des courses classiques. Le parcours est construit autour d’un village central, permettant aux coureurs de passer à plusieurs reprises devant le public. Objectif : renforcer l’expérience spectateur et transformer la course en spectacle continu.

Nouveaux formats proposés

Gravelanza introduit aussi de nouveaux formats, comme le « Run Crew Battle », une compétition par équipes basée sur trois critères : vitesse, puissance et ambiance. Une manière d’intégrer la culture des run clubs dans un dispositif plus lifestyle.

Au-delà de la performance, l’événement mise sur une expérience globale : tests produits Salomon, zones de récupération (kinés, ostéos), concerts live et offre food. Le tout dans une logique éco-responsable, portée par Salomon et Playground, certifié ISO 20121.

Gravelanza s’inscrit enfin dans une stratégie plus large, avec deux autres éditions prévues en 2026 à Londres et Los Angeles, pour poser les bases d’un circuit international autour du gravel running.

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