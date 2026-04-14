Irripiscine signe le célèbre rugbyman Romain Ntamack comme ambassadeur pour renforcer sa notoriété et soutenir sa stratégie de montée en gamme.

Irripiscine annonce la signature de Romain Ntamack comme ambassadeur. Le joueur du Stade Toulousain et du XV de France de rugby devient le nouveau visage du réseau spécialisé dans les équipements de piscine et de bien-être extérieur.

Avec ce partenariat, l’enseigne, présente depuis plus de 35 ans sur le marché, cherche à renforcer sa notoriété et accompagner sa stratégie de montée en gamme. L’objectif est clair : associer son expertise technique à une figure populaire du sport français.

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Objectif : toucher un public plus large

La collaboration s’appuie sur un parallèle assumé entre performance sportive et exigence technique. Irripiscine met en avant des valeurs communes avec le joueur : précision, rigueur et esprit collectif.

« L’intégration de Romain Ntamack comme ambassadeur vient soutenir notre stratégie de montée en gamme et de notoriété », explique son président Yves Allibert.

Au-delà de l’image, ce partenariat vise aussi à élargir la cible de la marque, en touchant un public plus large, sensible à l’univers du sport, au design et à l’expérience autour de la piscine.

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