L’étude annuelle de footpack.fr confirme la mainmise d’adidas sur la Ligue 1, aussi bien aux pieds des joueurs que dans les vestiaires des clubs. Nike et PUMA restent loin derrière.

adidas continue de régner sans partage sur la Ligue 1. Selon la dernière étude de footpack.fr sur la saison 2025-2026, la marque allemande domine plus que jamais le marché des crampons et des partenariats clubs, confirmant une stratégie d’ancrage solide dans le football français.

Le trio adidas-Nike-PUMA verrouille le marché

À elles trois, adidas, Nike et PUMA concentrent 95 % des crampons portés par les joueurs professionnels de Ligue 1 et 93 % chez les titulaires. Derrière, la concurrence reste anecdotique : Mizuno, Skechers, Under Armour ou New Balance grappillent à peine quelques parts symboliques, misant sur des ambassadeurs comme Hakimi, Weah ou Benjamin André pour exister.

La F50 reine des pelouses

Côté modèles, la F50 d’adidas s’impose comme la référence absolue avec 23 % de parts, devant la Predator (20 %). La mythique Nike Mercurial recule à la troisième place (15 %), distancée par les PUMA Future et Ultra. Ce succès illustre une bascule générationnelle : les joueurs de moins de 25 ans plébiscitent massivement adidas, symbole de modernité et de performance, tandis que les plus de 30 ans restent davantage fidèles à PUMA ou Nike.

Une domination territoriale sans précédent

adidas est désormais majoritaire dans 16 des 18 clubs du championnat. En trois saisons, la marque aux trois bandes est passée de neuf clubs dominants à une quasi-hégémonie. Ses bastions les plus solides se situent à Brest (58 %), Lyon (59 %) et Paris FC (60 %). Nike conserve toutefois un fief stratégique : le PSG, son partenaire historique depuis 1989. PUMA, de son côté, ne garde la main qu’à Angers, preuve que le sponsoring club ne garantit plus la domination sur le terrain.

Fidélité et inflation dans les partenariats

L’étude souligne aussi la longévité remarquable de certains contrats. Le duo PSG x Nike reste un modèle de stabilité avec plus de 35 ans de collaboration, devant Rennes et PUMA (18 ans). Côté sponsors maillots, Samsic (Rennes) et ÉS (Strasbourg) se distinguent avec 19 saisons consécutives. À l’opposé, plusieurs clubs comme Monaco, Lorient ou Nice inaugurent de nouveaux partenariats, illustrant un marché du sponsoring en mutation.

Le maillot, produit de luxe

Le PSG domine également sur le plan tarifaire : 130,99 € pour un maillot floqué et badgé, un record en Ligue 1. Marseille suit de près (126 €), tandis que Lyon, Rennes ou Monaco flirtent avec les 120 €. En moyenne, le prix d’un maillot a grimpé de 10 % en quatre saisons, transformant cet objet de passion en véritable produit premium.

Une diversité en trompe-l’œil

La Ligue 1 compte neuf équipementiers pour dix-huit clubs, un chiffre élevé en Europe. Mais derrière cette apparente diversité, la réalité est claire : adidas s’est imposée comme la marque de référence du football français, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

L’étude de footpack est à télécharger en HD par ici.

