Porté par sa première victoire en Ligue des champions, le PSG signe une saison record sur le plan économique, alliant rentabilité retrouvée, croissance commerciale et ambitions mondiales.

La saison 2024-2025 restera comme une année dorée pour le Paris Saint-Germain. Couronné pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, le club de la capitale a également battu un record économique, affichant un chiffre d’affaires de 837 millions d’euros, soit 31 M€ de plus que l’exercice précédent. Une performance d’autant plus notable qu’elle intervient dans un contexte défavorable, marqué par un manque à gagner estimé à 70 M€, conséquence de la chute de 30 % des droits TV domestiques et de l’absence de tournée estivale.

Depuis le rachat du club par QSI en 2011, le PSG revendique une progression fulgurante de son modèle économique. Ses revenus actuels lui auraient permis d’être le deuxième club européen par le chiffre d’affaires, juste derrière le Real Madrid.

Cap sur la conformité financière

Le club parisien affiche également des progrès significatifs sur le plan de la conformité au Fair-Play Financier de l’UEFA. Après le départ de ses stars les plus coûteuses – Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé -, la masse salariale a été ramenée sous les 65 % des revenus, contre un ratio qui atteignait par le passé 111 %. Cette rigueur nouvelle rapproche le PSG de l’équilibre financier, un objectif longtemps hors d’atteinte. Si le résultat net reste légèrement négatif, le club affirme être en avance sur les objectifs fixés par l’UEFA, amorçant ainsi une troisième phase de développement axée sur la durabilité et la rentabilité.

Le Parc, une machine à cash

Les piliers de cette croissance reposent sur des performances solides en billetterie et sur le retail. Les revenus “jour de match” ont été multipliés par sept, atteignant 175 M€, grâce à un Parc des Princes complet depuis 170 rencontres consécutives et un taux de renouvellement d’abonnements proche de 100 %. Côté commercial, le PSG enregistre 367 M€ de recettes, tandis que les ventes de produits dérivés atteignent des niveaux historiques. Le segment en ligne connaît un essor spectaculaire : +210 % sur les ventes, et un maillot domicile dont le lancement a progressé de 40 % par rapport au précédent record.

Un regard tourné vers le monde

Fort de ce succès, le PSG vise désormais l’internationalisation de son modèle économique. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine figurent parmi les marchés prioritaires identifiés pour poursuivre la croissance. En parallèle, le club cherche à renforcer ses revenus de billetterie via la construction d’un nouveau stade à Poissy ou Massy, alors que les discussions avec la Ville de Paris pour le rachat du Parc des Princes demeurent dans l’impasse.

Entre résultats sportifs historiques et mutation économique profonde, le PSG entre dans une nouvelle ère : celle d’un géant du sport-business, déterminé à conjuguer succès sur le terrain et rentabilité durable.

