adidas dévoile une campagne décalée avec les joueurs du Paris Saint-Germain Dembélé, Barcola et Lee pour promouvoir ses nouveaux crampons ultra légers.

adidas accélère à l’approche de la Coupe du monde 2026. La marque aux trois bandes dévoile une nouvelle campagne autour de sa F50 Hyperfast EVO, présentée comme la paire de crampons la plus légère du marché (130 g), avec Ousmane Dembélé en tête d’affiche.

Dans un spot décalé, l’ailier se met en scène face à une version futuriste de lui-même, qui imagine un monde où tout le monde irait aussi vite que lui. Résultat : « le chaos », avec des dizaines de Ballons d’Or… et quelques punchlines bien senties. “Tu veux retourner en district ?”, lance notamment son avatar à Bradley Barcola, tandis que Lee Kang-in complète le casting.

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Une paire vendue autour des 300 euros

Au-delà du ton humoristique, adidas met en avant un produit premium, commercialisé à partir du 7 mai autour des 300 euros. Dembélé, Ballon d’Or 2025, incarne cette promesse de vitesse et de performance.

Cette activation s’inscrit dans une stratégie classique de l’équipementier : s’appuyer sur des visages forts et un storytelling viral pour émerger à l’approche d’une grande compétition. Un registre maîtrisé, entre performance produit et divertissement, pour capter l’attention avant le Mondial.

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