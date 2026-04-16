Nike a reconnu un défaut esthétique sur ses maillots de la Coupe du monde 2026, avec une anomalie visible au niveau des épaules qui fait réagir joueurs et fans.

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, Nike se serait bien passé de cette séquence. La marque américaine a reconnu un défaut de fabrication sur ses nouveaux maillots… et il saute aux yeux.

Lors de la dernière trêve internationale, un pli rigide est apparu sur l’épaule de plusieurs tuniques. Une sorte de bosse, visible sur les maillots de la France, de l’Angleterre ou encore du Brésil, qui casse la coupe et donne un effet presque « épaulette ». Suffisant pour enflammer les réseaux sociaux.

On l’avait vu passer il y a quelques jours… c’est maintenant confirmé Nike aurait un vrai problème sur les maillots de la Coupe du Monde 2026 👀 Une couture au niveau des épaules crée un effet “pointu” assez étrange sur le rendu Ddifficile à corriger maintenant

Des millions… pic.twitter.com/jWmdreEwTG — MaxMaillots 🇫🇷 (@__MaxMaillots) April 9, 2026

Le problème ne concerne pas la performance. Mais à plus de 150 euros le maillot version joueur, le détail passe mal. Dans un communiqué transmis au Guardian, Nike admet : « L’esthétique générale n’est pas à la hauteur de nos attentes. »

Des designs assistés par l’IA ?

Ce défaut serait lié aux coutures des modèles Aero-FIT, conçus pour améliorer la ventilation dans des conditions de chaleur extrême. Une innovation pensée pour la performance… mais visiblement moins pour le rendu visuel. Certaines sources évoquent aussi l’usage de design assisté par algorithmes dans la conception.

Le timing complique tout. Des millions de maillots sont déjà en circulation, et la compétition démarre en juin. Nike assure « travailler rapidement » à une solution, tout en échangeant avec les fédérations.

En attendant, le problème est simple : sur un produit aussi exposé, le moindre détail devient un sujet mondial.

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