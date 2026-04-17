Barilla lance « Racing Wheels », des pâtes inspirées des roues de Formule 1, pensées pour accompagner les week-ends de Grand Prix.

Barilla accélère sur le terrain du sport business. La marque italienne lance une édition limitée de pâtes baptisée « Racing Wheels », directement inspirée de l’univers de la Formula 1.

Le concept est simple et visuel : des pâtes en forme de roues de F1, avec structure circulaire, rayons et détails qui rappellent les jantes des monoplaces. Un design qui ne se limite pas à l’esthétique. Les reliefs ont été pensés pour améliorer l’accroche de la sauce, tout en conservant une cuisson al dente.

Capitaliser sur les week-ends de Grand Prix

Ce lancement s’inscrit dans le partenariat entre Barilla et la Formule 1. L’objectif est de connecter le produit à un moment de consommation précis : les week-ends de Grand Prix. Autrement dit, transformer un plat du quotidien en extension de l’expérience sportive.

La marque joue ici la carte de l’édition limitée et du timing événementiel. Le repas devient un moment à part, aligné avec le calendrier de la compétition, à partager devant les courses.

Avec cette opération, Barilla poursuit sa stratégie autour du design produit, déjà exploitée lors d’autres temps forts comme la Saint-Valentin ou Noël. Cette fois, cap sur la vitesse et la culture F1 pour renforcer l’engagement autour d’un produit simple.

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