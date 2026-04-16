Hausse du prize money offert aux joueuses et joueurs, innovations technologiques, hommages et nouveaux formats : voici les grandes nouveautés de l’édition 2026 de Roland-Garros 2026.

La Fédération Française de Tennis a présenté les grandes nouveautés de l’édition 2026 de Roland-Garros, qui se déroulera du 24 mai au 7 juin (qualifications du 18 au 22 mai). Une édition marquée par une hausse des dotations, des innovations technologiques et plusieurs hommages.

Une dotation en nette hausse

Premier changement majeur : le prize money global augmente de 9,5 % pour atteindre 61,723 millions d’euros. Une revalorisation qui concerne l’ensemble des tableaux, avec une attention particulière portée aux premiers tours et aux qualifications.

Des innovations pour la performance des joueurs

Côté terrain, le tournoi introduit une première en Grand Chelem avec l’autorisation, à titre expérimental, des « wearables ».

« On souhaite leur permettre d’aller chercher le petit pourcentage supplémentaire », a expliqué Amélie Mauresmo.

Wearables will be allowed at Roland-Garros for the first time.#RolandGarros pic.twitter.com/D6nxSCjP3F — Roland-Garros (@rolandgarros) April 16, 2026

Le Centre national d’entraînement sera également renforcé avec deux courts indoor en terre battue, ainsi que des équipements dédiés à la récupération, comme la cryothérapie et un caisson hyperbare.

Une soirée événement autour de Monfils

Sur le plan événementiel, la principale nouveauté reste la soirée « Gaël & Friends », organisée par Gaël Monfils le 21 mai sur le court Philippe-Chatrier. L’événement mêlera tennis, musique et show, avec des bénéfices reversés à des associations.

Plusieurs hommages programmés

Plusieurs figures du tennis seront mises à l’honneur. Monfils sera célébré après son dernier match, tout comme Stan Wawrinka. Une cérémonie honorera aussi Caroline Garcia entre les demi-finales du tableau féminin.

Une expérience spectateurs enrichie

L’Opening Week monte en puissance avec 20.000 billets proposés chaque jour. Le tournoi lancera également un nouvel espace gastronomique, le « Jardin des Chefs », tandis que la Tribune Concorde fera son retour place de la Concorde avec des écrans géants et des animations gratuites.

Des finales revisitées

Enfin, les finales proposeront un dispositif inédit avec des cérémonies repensées par le chorégraphe Benjamin Millepied.

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