Lionel Messi a officiellement racheté l’UE Cornellà, club de cinquième division espagnole, avec un projet centré sur la formation et le développement local.

Nouvelle étape dans la carrière de Lionel Messi. L’Argentin est officiellement devenu propriétaire de l’UE Cornellà, un club de cinquième division espagnole basé en périphérie de Barcelone, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

À 38 ans, l’octuple Ballon d’Or s’inscrit dans la tendance des joueurs en activité qui investissent dans des clubs.

Cette acquisition « renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone et son engagement envers le développement du sport et des talents locaux », précise l’UE Cornellà.

Alba ou Raya passés par ce club

Fondé en 1951, le club catalan évolue actuellement en D5 et occupe la 3e place de son groupe, synonyme de barrages pour la montée. Il s’est construit une solide réputation grâce à sa formation, ayant vu passer plusieurs joueurs devenus internationaux comme Jordi Alba ou David Raya.

Avec l’arrivée de Messi, l’UE Cornellà ouvre un nouveau chapitre. Le projet repose sur une vision à long terme, avec l’objectif de structurer le club, renforcer son développement sportif et continuer à miser sur la formation. Un axe en cohérence avec les autres initiatives portées par le champion du monde autour des jeunes talents.

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