L’agence Com’Over renforce sa collaboration avec Mastercard et accompagne la gestion du programme d’avantages Priceless.com

Aujourd’hui, l’agence Com’Over a annoncé le renforcement de sa collaboration avec l’un de ses clients historiques depuis 2012, Mastercard.

Dans le détail, Com’Over va désormais accompagner Mastercard dans la gestion du programme d’avantages Priceless.com pour le marché français.

« Cette reconnaissance de Mastercard est une source de grande fierté pour toute notre équipe » explique Edouard Menu, Directeur Associé de Com’Over, dans un communiqué. « Cela reflète non seulement la solidité de notre relation mais aussi l’impact de notre travail. De plus, le programme Priceless.com colle parfaitement à notre signature « Passions & Engagements », et le souhait de créer des relations fortes et durables entre nos clients et leurs cibles à travers l’activation de Passion Points. Nous avons hâte de commencer ce nouveau chapitre avec Mastercard et de proposer des expériences toujours plus Priceless aux membres du programme ».

Depuis plusieurs années, MasterCard propose à ses porteurs de cartes des expériences uniques en utilisant notamment ses différents partenariats sportifs et culturels. Mastercard est notamment Partenaire de Roland-Garros ou encore de l’UEFA Champions League. Lionel Messi est également ambassadeur et apparaît régulièrement dans des campagnes.

Récemment, Mastercard a également tiré son épingle du jeu en tant que partenaire de la Coupe du Monde de Rugby en proposant de nombreuses activations dont le trophée sonore remis après chaque match au meilleur joueur.

