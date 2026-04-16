Pour sa dernière participation au Grand Chelem parisien, Gaël Monfils organisera une soirée caritative sur le court Philippe-Chatrier le 21 mai.

Pour son dernier Roland-Garros, Gaël Monfils promet une fin dantesque sur l’ocre parisien. Le Français organisera, le 21 mai sur le court Philippe-Chatrier, une soirée caritative baptisée « Gaël and Friends », durant la semaine des qualifications.

Annoncée par Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, l’initiative repose sur une carte blanche donnée au joueur. « On lui a donné les clés », a-t-elle expliqué, évoquant un événement mêlant tennis, musique et divertissement.

Doubles mixtes et shows musicaux

Le programme comprendra notamment un format exhibition avec des doubles mixtes réunissant joueurs et joueuses du circuit. La partie artistique sera assurée par Martin Solveig, Franglish et M. Pokora, avec également la participation de l’humoriste Paul de Saint-Sernin.

L’événement sera retransmis en direct sur les plateformes du tournoi. Une billetterie dédiée a été ouverte, avec des places comprises entre 25 et 50 euros pour les offres VIP.

Bénéfices reversés à des associations

Tous les bénéfices seront reversés à des associations soutenues par la Fédération française de tennis et par le joueur. « Je veux qu’on vive quelque chose ensemble », a déclaré sur ses réseaux Gaël Monfils, qui dispute en 2026 la dernière saison de sa carrière.

Roland-Garros… mon dernier Roland-Garros.

C’est bizarre à écrire, mais c’est la réalité. Et plutôt que de laisser ça passer en silence, j’ai voulu marquer le coup d’une façon qui me ressemble vraiment. J’ai appelé des amis. Des vrais. Des joueurs que j’admire et avec qui j’ai… pic.twitter.com/BHgsrvcIHy — Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 16, 2026

Un hommage officiel lui sera également rendu à l’issue de son dernier match Porte d’Auteuil, ainsi qu’à Stan Wawrinka et Caroline Garcia, qui a pris sa retraite la saison dernière.

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