Alpes Françaises 2030 : le COJOP valide son premier budget pluriannuel

Le conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes Françaises 2030, a approuvé le premier budget pluriannuel du COJOP, qui avait été préalablement voté à l’unanimité par les membres du Bureau Exécutif (ministère des Sports, Régions hôtes, CNOSF, CPSF et le représentant spécial du gouvernement) réunis le 7 octobre.

Ce premier budget pluriannuel, élaboré par les équipes du COJOP en collaboration étroite avec les parties prenantes et avec l’appui de l’État, s’élève à 2,1 milliards d’euros, équilibré entre recettes et dépenses prévisionnelles, respectant ainsi l’objectif de sobriété fixé dès la candidature.

Pour atteindre cet objectif, le COJOP, dont les équipes se sont formées cet été, a effectué un travail initial sur les sites existants ou identifiés lors de la candidature, a affiné ses prévisions de revenus et a instauré une gouvernance rigoureuse pour gérer ses dépenses.

Le budget repose principalement sur des ressources propres :

26 % de financements publics provenant de l’État, principal contributeur public, et des Régions hôtes.

30 % du CIO, via le programme TOP et les droits télévisés.

Des activités commerciales du COJOP.

Côté dépenses, environ 50 % portent sur la préparation et à la gestion des sites et des épreuves (opérations et technologie), le reste couvrant les coûts marketing, commerciaux, administratifs, de ressources humaines, ainsi que des réserves pour l’inflation et les imprévus, mobilisables si nécessaire.

La déclaration

« Ce premier budget pluriannuel concilie l’objectif de Jeux sobres et respectueux des finances publiques avec l’ambition de livrer des Jeux spectaculaires, utiles au territoire, au sport, et à tous les Français. Ce budget sert désormais de cap, en nous donnant les moyens de réaliser notre mission, tout en nous engageant pour tenir, tout au long des quatre années à venir, cet objectif de sobriété. » (Edgar Grospiron, président du COJOP Alpes Françaises 2030)

