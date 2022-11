Ambush Marketing – L’application VTC « Heetch » surfe sur les performances des Bleus à la Coupe du Monde Qatar 2022

A l’occasion de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, l’application VTC Heetch surfe sur l’évènement avec une communication dédiée.

Partenaire du Red Star ou encore du Paris Basketball, Heetch a décidé de mettre en place des activations dédiées aux clients mais également aux chauffeurs, avec le soutien de l’agence Joga, autour des matchs des Bleus et de leurs performances.

Des courses gratuites lorsque la banlieue score

Ainsi, avec « Heetch Origins », l’application de VTC offre les 100 premières courses au départ de la banlieue parisienne à chaque fois qu’un joueur de l’Equipe de France originaire de l’une des communes du 77, 78, 91, 92, 93, 94, et 95 marque un but. Pour rappel, Heetch n’est pas partenaire de la FFF et ne peut donc pas utiliser l’image des Bleus dans sa campagne d’ambush marketing.

La Coupe du Monde, c’est part’Heetch ! 🎉

À tous les matchs de poule de la France 🇫🇷 On vous offre des CODES PROMOS dès qu’un joueur des Bleus né en banlieue parisienne marque un but ! ⚽️ Activez vos notifications Heetch 🚘 ! pic.twitter.com/sMLrQWE7MW — Heetch (@Heetch) November 20, 2022

Heetch sponsor officiel des chauffeurs avec une prime de match

Outre ses clients, l’application a également décidé de récompenser les chauffeurs, « les partenaires principaux de l’entreprise » eux qui « sont sur le terrain ».

Une « prime de match » est ainsi mise en place pour les chauffeurs lors des matchs des Bleus puisqu’aucune commission ne leur est facturée sur les courses réalisées pendant les rencontres, « la totalité du prix de la course leur reviendra directement ».

« Nous sommes très satisfaits des premiers jours de ces deux activations autour de la Coupe du Monde. L’accueil de l’opération Prime de Match a été très positif côté chauffeurs. Côté passager, c’est un vrai succès : Nous atteignons des records en termes d’interactions sur Twitter avec une vraie incidence sur les connexions sur notre application et sur les courses générées » nous précise Benjamin Sousa, Marketing manager de Heetch.

« Chez Heetch, le sport fait partie de notre ADN, au même titre que la banlieue. Alors, tandis que s’apprête à débuter la plus célèbre des compétitions footballistique, il nous semblait évident d’y participer… mais à notre manière : À savoir, rendre hommage moins à l’événement lui-même qu’à ceux qui font Heetch au quotidien » ajoute Renaud Berthe, CMO de Heetch, dans le communiqué.

