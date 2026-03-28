À quelques mois du premier match NFL en France, les Saints ont détaillé, ce vendredi 27 mars, à Paris leur stratégie pour s’implanter durablement sur le marché français et développer leur base de fans.



La conférence organisée à Paris par la NFL et les New Orleans Saints a permis de préciser les ambitions autour du premier match de saison régulière prévu en France à l’automne. Plusieurs enseignements clés se dégagent.

Premier point : la France est clairement identifiée comme un marché prioritaire. « On veut faire de la NFL un sport véritablement mondial. Il faut donc passer par Paris », a résumé Brett Gosper, responsable de la ligue en Europe et en Asie.

« Ici pour une longue durée »

Dans cette logique, la NFL prévoit une implantation durable :

« On va engager des Français pour monter un bureau à Paris. On est ici pour une longue durée, pas uniquement pour un match. »

Deuxième enseignement : l’événement dépasse le cadre sportif. La ligue parle d’un « mini Super Bowl » avec des activations prévues sur plusieurs jours. « C’est un sport, mais aussi un show », insiste Gosper, avec une volonté de proposer une expérience globale autour du match.

Sur le terrain business, la dynamique est déjà visible. La préinscription a dépassé les 200.000 demandes, preuve d’un intérêt fort. La NFL travaille également à attirer des partenaires locaux, avec un objectif clair : structurer un écosystème commercial en France.

« Devenir l’équipe NFL française »

Du côté des Saints, l’approche est assumée. La franchise veut s’ancrer durablement dans le pays. « La France est naturelle pour nous », explique la propriétaire Gayle Benson, en référence aux liens historiques avec la Louisiane. L’objectif est explicite :

« Nous allons tout faire pour devenir l’équipe NFL française. »

Les deux joueurs Tyler Shough, quarterback, et Taliese Fuaga, offensive tackle, ont traversé l’Atlantique pour promouvoir ce match. Ils ont répondu aux questions des journalistes et visité plusieurs lieux de la capitale, dont le Stade France ou le Parc des Princes et les vestiaires du PSG.

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En outre, la ligue explique vouloir miser sur le développement du flag football, discipline olympique en 2028, pour élargir la pratique et toucher de nouveaux publics. À travers cette conférence, la NFL confirme que Paris n’est pas une opération ponctuelle, mais une étape clé dans sa stratégie de croissance internationale. En revanche, on ne sait toujours pas qui affronteront les Saints.

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