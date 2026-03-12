Réseaux Sociaux

Antoine Griezmann version Peaky Blinders : Netflix et l’Atlético de Madrid lancent une activation spectaculaire

ParThibaut Dalegre
12 mars 2026
Crédits photo : Netflix

L’Atlético de Madrid et Netflix lancent une activation inédite, samedi 14 mars, autour du film « Peaky Blinders : The Immortal Man » à l’occasion du match de championnat face à Getafe.

L’Atlético de Madrid et Netflix ont annoncé un partenariat stratégique pour promouvoir Peaky Blinders : The Immortal Man, le film inspiré de la célèbre série britannique Peaky Blinders. L’opération prendra notamment forme lors du match de Liga face à Getafe CF au stade Riyadh Air Metropolitano.

Plusieurs joueurs madrilènes – dont Antoine Griezmann, Koke ou José María Giménez – ont participé au tournage d’un court film promotionnel plongé dans l’univers de la famille Shelby, diffusé sur les réseaux sociaux du club et de la plateforme.

Stade plongé dans l’ambiance Peaky Blinders

Le soir du match, le stade sera entièrement transformé pour prolonger l’expérience. Les supporters pourront découvrir une fan zone thématisée autour de l’univers de la série, avec des animations inspirées du Birmingham des années 1930. Les joueurs arriveront au stade escortés par des acteurs incarnant les membres du gang Shelby et accompagnés de véhicules d’époque.

L’activation prévoit également un spectacle sons et lumières à la mi-temps, tandis que certaines loges VIP seront transformées en réplique du célèbre pub de la série, le Garrison.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie marketing de l’Atlético, qui multiplie les opérations mêlant sport, entertainment et culture populaire pour développer ses revenus commerciaux et l’expérience fans au Metropolitano.

