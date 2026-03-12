TCL prolonge son partenariat avec la Fédération française de rugby jusqu’en 2027, avec l’objectif d’accompagner le développement du rugby français à l’approche de la prochaine Coupe du monde.

A quelques jours d’un Crunch décisif pour la victoire dans le Tournoi des Six Nations, le groupe technologique TCL annonce, ce jeudi 12 mars, le renouvellement de son partenariat avec la Fédération française de rugby pour une durée de deux ans. Un accord qui prolonge une collaboration entamée en 2023 et qui s’inscrit désormais dans la perspective de la Coupe du monde de rugby 2027.

Dans le cadre de ce nouveau cycle, la marque bénéficiera d’une visibilité renforcée autour des équipes de France masculines et féminines, aussi bien à XV qu’à 7. Le dispositif prévoit notamment une présence publicitaire dans les stades lors des rencontres internationales, mais aussi des activations en magasins et des campagnes digitales autour des temps forts du rugby tricolore.

« Un partenariat engagé »

Selon TCL, ce partenariat a déjà contribué à renforcer sa notoriété en France. La marque revendique aujourd’hui 74 % de notoriété assistée auprès du grand public.

« Ce renouvellement était pour nous une évidence. En trois ans, le partenariat avec la FFR a démontré toute sa valeur », explique Patrick Boudinski, directeur général de TCL France.

De son côté, le président de la FFR Florian Grill souligne « un partenaire engagé qui contribue à rapprocher les Français des Bleus ».

L’objectif commun est désormais clair : capitaliser sur l’engouement qui ne cesse de grandir autour du rugby français avec le Mondial 2027 en ligne de mire.

