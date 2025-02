EDF et la FFF lancent le Demain Football Club

EDF – avec le soutien de la Fédération Française de Football (FFF) – lance le programme Demain Football Club. Le but ? Accompagner les clubs amateurs autour des enjeux de transition énergétique. 200 clubs ont déjà rejoint le programme.

Partenaires depuis 2014, EDF et la FFF souhaitent préserver la pratique footballistique dans un contexte de dérèglement climatique. Grâce au programme Demain Football Club, l’énergéticien aidera donc la FFF à réduire ses consommations énergétiques, à adapter sa pratique du football aux défis climatiques, mais aussi à sensibiliser le plus grand nombre de pratiquants à l’éco-citoyenneté.

Le Demain Football Club, c’est :

Un réseau de joueurs, joueuses et de clubs qui s’engagent dès aujourd’hui pour un football plus responsable.

Une plateforme en ligne qui regroupe : l’accès au programme, sa raison d’être, les bonnes pratiques d’éco- citoyenneté.

Une bibliothèque de vidéos tutos, contenus informatifs et ludiques.

Un benchmark des clubs les plus actifs via des concours récompensant les clubs les plus engagés.

Les clubs membres du programme auront la possibilité de :

Bénéficier de l’accompagnement d’EDF pour maitriser leurs consommations d’énergies et connaitre les solutions électriques de substitution aux énergies fossiles.

Sensibiliser et former les licenciés aux impacts environnementaux de la pratique du football, initiative déployée dans le cadre du Programme Educatif Fédéral (PEF), outil pédagogique de la FFF.

Bon à savoir

À l’issue de la saison 2024/2025, les clubs les plus actifs et les plus engagés seront récompensés (places de match, maillots des bleu(e)s dédicacés, etc. ).