Apple Fitness+ et Strava officialisent un partenariat inédit

Apple Fitness+ et Strava unissent leurs forces afin d’offrir à leurs utilisateurs une expérience sportive encore plus aboutie.

Strava – l’application permettant d’enregistrer ses activités sportives via GPS – et Apple Fitness+ – le service de fitness et de bien-être accessible à tous – s’associent pour donner plus d’avantages, d’inspiration et de motivation à leurs abonnés. Déjà active aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis le début de l’année 2025, cette nouvelle fonctionnalité sera accessible dès aujourd’hui en France, mais aussi au Canada, en Australie, au Brésil, en Espagne, en Allemagne et en Italie.

Cette collaboration repose sur trois axes :

Une intégration améliorée : les utilisateurs peuvent suivre et partager leurs entraînements Fitness+ avec leur communauté Strava, y compris les détails relatifs à la séance, la description et même le genre musical.

Trois mois d’essai gratuit à Apple Fitness+ : les abonnés Strava peuvent bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à Apple Fitness+ pour atteindre plus facilement leurs objectifs sportifs.

Des athlètes Strava invités aux entraînements Fitness+ : Apple Fitness+ invite des athlètes de renom issus de la communauté Strava à participer à des entraînements.

Bon à savoir

Les séances effectuées sur Apple Fitness+ apparaîtront désormais dans le fil d’actualité de Strava de manière optimisée. Les abonnés Strava qui termineront un entraînement Fitness+ auront accès à une description détaillée de leur séance (numéro de l’épisode, nom du coach, genre musical et les principales statistiques), facilitant ainsi un meilleur suivi des progrès et le partage des entraînements avec leur communauté.

La déclaration

« Strava et Apple partagent un engagement commun : accompagner et soutenir nos utilisateurs dans leur parcours sportif (…) Nous sommes ravis de l’intégration de Fitness+ à notre offre et de proposer ces nouvelles fonctionnalités à la communauté Strava dès février. De quoi aider nos abonnés à atteindre leurs objectifs sportifs pour 2025 et les années suivantes. » (Zipporah Allen, directrice commerciale de Strava)

