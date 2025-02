Sporsora présente les grandes tendances du sport post-Paris 2024

Sur le plateau de BPI France s’est tenue une conférence animée par Raymond Boriaud, Président de Sporsora, et Aurélie Dyèvre, Directrice Générale, autour de l’avenir du sport et de son économie. Autour de la table, des experts du sport et Marie Bochet, octuple championne paralympique, ont partagé leurs réflexions sur les nouvelles dynamiques observées en matière d’IA, de stratégies d’investissement des fonds, d’influence des athlètes dans l’écosystème, et d’autres sujets encore.

2025 est présentée comme une année charnière. Après une année 2024 exceptionnelle pour le sport en France, « l’heure est venue d’imaginer la suite, d’écrire un nouveau chapitre, tout aussi ambitieux, mais profondément inspiré par les Jeux et les transformations engagées par leur héritage » a rappelé Raymond Boriaud.

Au-delà de l’héritage, les Jeux Olympiques, justement, c’est aussi un impact immédiat et bien visible : « augmentation de la pratique amateure dans les clubs (+10-15% cette année), reconnaissance du parasport, essor du sport féminin, et une nouvelle génération d’athlètes iconiques ». Tâche aux organisations de tirer parti des opportunités de développement offertes par cet élan, notamment dans les 6 grandes tendances que Sporsora a jugé importantes pour l’économie du sport et que l’association traitera tout au long de l’année :

Renouveau du naming

Sport & intelligence artificielle

Investissements dans le sport français

dans le sport français Empreinte carbone des événements sportifs

des événements sportifs Nouvelle consommation des fans in-stadia

in-stadia Influence des athlètes sur le sport business

Les acteurs présents ont souligné l’importance du secteur privé pour investir dans le sport. Si le gouvernement a drastiquement baissé le budget dédié au sport récemment, Raymond Boriaud rappelle à quel point le sport est une économie résiliente, capable de résister aux crises. Quand certaines entreprises ralentissent leur politique de sponsoring, d’autres entrent en scène. L’industrie connaît malgré tout une croissance importante. +75 Mds d’€ de chiffre d’affaires pour 2,6% du PIB en 2023, pointe Aurélie Dyèvre.

Mais pour séduire ces acteurs, il s’agit de “réinventer”. Pour Raymond Boriaud, c’est le “mot d’ordre qui doit guider l’économie du sport français après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024”. Réinventer les modèles économiques, réinventer l’expérience sportive, aussi bien sur le terrain que pour les fans, stimuler l’innovation et s’adapter aux enjeux sociétaux et environnementaux.

On parle de disciplines en plein essor (CrossFit, Hyrox, breakdance, Padel, escalade), de nouveaux types d’infrastructures, hybrides, mêlant sport, loisirs et bien-être, mais aussi de nouvelles voies de communication pour attirer une population demandeuse.

L’influence grandissante des athlètes

C’est l’une des tendances majeures évoquées durant la conférence. Là où le sport n’était traité publiquement que par une poignée d’acteurs – médias, événements et autres – les athlètes peuvent, aujourd’hui, prendre la parole plus librement grâce aux réseaux sociaux.

« Les athlètes sont aujourd’hui plus que des sportifs, ce sont des investisseurs, des porte-parole engagés, des dirigeants … Nous avons pris conscience de notre rôle pour incarner, pour rassembler mais aussi pour orienter le futur de sport. En nous engageant auprès des acteurs de l’économie du sport, en avançant ensemble nous pouvons contribuer à renforcer et à défendre la place du sport dans notre économie et dans notre société. » Marie Bochet, octuple championne paralympique.

On l’a vu l’été dernier à Paris, des figures ont émergé aux yeux du grand public. Véritables vecteurs d’image, leur influence dépasse largement le domaine du sport. Pour Aurélie Dyèvre, « plus que des compétiteurs, ils deviennent des acteurs influents au sein du sport business, jouant un rôle clé dans l’activation des sponsors, la notoriété des événements, l’évolution des modèles économiques et plus largement dans le débat public comme en témoigne leur engagement pour défendre le budget du sport ».

Sporsora et son agenda 2025

En première ligne dans l’écosystème, ils sont capables de dialoguer avec une multitude d’acteurs ; annonceurs, agences, détenteurs de droits, médias, enceintes sportives… D’où l’intérêt de rassembler tout ce monde au sein d’un réseau.

C’est la mission que se donne Sporsora. Avec ses 265 membres (annonceurs, agences, détenteurs de droits, médias, enceintes et arénas, instituts d’études et de formations…) et 2.000 professionnels fédérés en réseau, Sporsora est l’entité référente pour penser et influencer le développement responsable de l’économie du sport.

L’émission était aussi l’occasion de dévoiler l’agenda 2025 de l’organisation :

Cliquez ici pour visionner le replay de l’émission.