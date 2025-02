Dans le cadre de sa transformation stratégique, Koesio Corporate IT devient Heliaq, une nouvelle marque porteuse d’ambition et d’innovation. Ce tournant marque une étape essentielle pour l’entreprise, qui annonce avec fierté son partenariat avec la Fédération Française de Rugby (FFR) en tant que fournisseur officiel des XV de France masculin et féminin, mais aussi de l’équipe de France des moins de 20 ans et des équipes de France à 7.

Avec cette mue, Heliaq réaffirme son ambition de devenir un acteur clé dans le domaine de la transition numérique et des services IT. Ce partenariat est en effet une opportunité unique de démontrer que l’innovation technologique peut accompagner les performances sportives au plus haut niveau, tout en créant des liens profonds avec les territoires et les communautés locales.

Voici les initiatives concrètes que la société propose autour du monde de l’ovalie :

Équipement technologique : Fourniture et maintien d’ordinateurs performants pour accompagner la préparation des joueurs/joueuses et du staff technique.

Soutien à l’inclusion par le sport : Participation active aux initiatives de la FFR, notamment « Du Stade vers l’Emploi », pour dynamiser les territoires et favoriser l’insertion professionnelle.

Événements exclusifs : Création de moments uniques et fédérateurs pour les collaborateurs, clients et partenaires d’Heliaq autour des grands rendez-vous du rugby.

Promotion des valeurs communes : Dépassement, esprit d’équipe et innovation, incarnés au quotidien par Heliaq et ses collaborateurs.

