Apple lance une nouvelle application « Apple Sports » dédiée aux scores et statistiques des plus grandes compétitions

Mercredi, Apple a annoncé le lancement d’une nouvelle application pour les fans de sport avec « Apple Sports ».

L’application gratuite pour iPhone fournit des scores, des statistiques et d’autres informations comme des cotes (paris sportifs). Une plateforme qui vient donc concurrencer les applications déjà existantes sur ce marché comme Flashscore qui a enregistré en 2023 100 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne et 231 milliards de vues. De quoi aiguiser l’appétit de la marque à la pomme.

Pour le moment, cette nouvelle app « Apple Sports » est disponible uniquement sur l’App Store aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. « Nous avons créé Apple Sports pour donner aux fans de sport ce qu’ils veulent : une application qui offre un accès incroyablement rapide aux scores et aux statistiques » précise Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, dans un communiqué. « Apple Sports est disponible gratuitement dans l’App Store et permet aux utilisateurs de rester facilement informés de leurs équipes et ligues préférées. » Apple ne précise pas avec quelles sociétés spécialisées dans ce type de datas sportives elle collabore.

Pour le moment, l’application propose du contenu autour de la MLS, NBA, Basket-ball NCAA, NHL ou encore certains championnats européens comme la Ligue 1, la Bundesliga, la Premier League, LaLiga et la Serie A. « D’autres ligues comme la MLB, la NFL » seront disponibles un peu plus tard annonce Apple.

Dans l’utilisation au quotidien, le fan de sport pourra personnaliser les données et son tableau de bord. La fonction des cotes des paris sportifs en direct pourra être masquée. Diffuseur de la Major League Soccer (MLS), on peut également penser que des incitations seront faites pour diriger les utilisateurs vers Apple TV et le MLS Season Pass.

Le patron d’Apple Tim Cook a lui-même fait la promotion de cette nouvelle application Sports sur X.

The new Apple Sports iPhone app makes following your favorite teams and leagues fast and simple. I can’t wait to use it during the 2024 @MLS Season, which kicks off tonight between Inter Miami CF and Real Salt Lake on #MLSSeasonPass! pic.twitter.com/ZwMApjyKv7

— Tim Cook (@tim_cook) February 21, 2024