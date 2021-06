Roland-Garros 2021 : La bataille des équipementiers tennis autour du TOP 100 ATP (infographie)

Comme depuis de nombreuses années, nous profitons de ce Roland-Garros 2021 pour faire le point sur la bataille des équipementiers dans le tennis.

Quelles sont les marques les plus visibles aux côtés des 100 meilleurs joueurs ?

Raquettes, chaussures, tenues… découvrez ci-dessous nos chiffres concernant la répartition des équipementiers dans l’élite du tennis mondial. Ici, contrats sponsoring et dotations produits sont mélangés pour ne retenir que la visibilité brute offerte sur le court par le TOP 100 ATP (classement au 24 mai 2021).

Nike marque la plus visible sur les tenues des joueurs du TOP 100 ATP

Année après année, il y a toujours autant d’équipementiers différents qui habillent les meilleurs joueurs de tennis. Les stratégies sont évidemment différentes en fonction de la taille des entreprises (et donc de l’enveloppe disponible) et des marchés, entre enjeux commerciaux et de communication.

A l’aube de ce Roland-Garros 2021, nous avons ainsi recensé un total de 28 marques textiles qui habillent le TOP 100 ATP.

Dans le détail, Nike confirme sa place d’équipementier textile numéro 1 avec 15 joueurs sur les 100 premiers (15%).

A la seconde place, on retrouve adidas et Lotto a égalité avec 10 joueurs. Pour la marque aux trois bandes, nous avons comptabilisé Aslan Karatsev avec adidas même si ce dernier ne porte pas les couleurs adidas en ce moment sur son t-shirt mais uniquement sur la casquette.

Suivent Lacoste et Fila a égalité également avec 8 joueurs.

Précisons qu’un seul joueur du TOP 100 n’a pas été pris en compte pour la catégorie textile. Il s’agit de Benoît Paire, qui évolue avec des tenues vierges de sponsor depuis le début de l’année. Son ancien équipementier était Lacoste. Récemment, le français a précisé qu’il souhaitait créer sa propre marque.

Nike « écrase » le marché des chaussures du TOP 100

Aux côtés du TOP 100 ATP, la domination quantitative de Nike est encore plus flagrante aux pieds des joueurs.

Au total, 26 joueurs portent des chaussures de tennis Nike. Une visibilité très intéressante pour la marque au swoosh grâce notamment aux nombreux gros plans faits par les télévisions.

A la seconde place, on retrouve Asics qui chausse 14 joueurs. Le podium est complété par adidas avec 12 joueurs.

Au total, 17 marques différentes sont représentées aux pieds des joueurs du TOP 100 ATP.

Wilson domine le marché des raquettes du TOP 100

Concernant les raquettes des joueurs professionnels, Wilson est la marque la plus plébiscitée par le TOP 100 avec 34 joueurs. Derrière, on retrouve Head avec 26 joueurs.

Le podium est complété par deux marques, Babolat et Yonex, a égalité avec 16 joueurs du TOP 100 ATP. Ces dernières années, la marque japonaise a considérablement augmenté son nombre de joueurs pendant que Babolat a fait le chemin inverse. En 2014, Yonex n’avait que 3 représentants parmi le TOP 100 alors que la marque française équipait à l’époque 27 joueurs.

Plus spécifique, le nombre d’équipementiers différents est moindre sur le marché de la raquette. Au total, nous avons recensé 8 marques aux côtés du TOP 100.

Focus sur le TOP 20

Textile – Une domination encore plus importante de Nike

En zoomant sur le TOP 20 ATP, on s’aperçoit que le nombre d’équipementiers textiles différents reste important, 10 au total.

Comme pour le TOP 100 mais avec une part plus élevé, Nike domine quantitativement le TOP 20 avec 5 joueurs (soit 25%) : Rafael Nadal, Andrey Rublev, Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov et Jannik Sinner.

Derrière, on retrouve adidas et Lacoste avec 3 joueurs : Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev pour la marque aux trois bandes et Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Roberto Bautista Agut pour la marque au croco.

Chaussures – Nike encore devant

Pour les chaussures, Nike domine également le classement du TOP 20 avec 5 joueurs, les mêmes que ceux qui portent le swoosh sur leurs tenues.

Suivent adidas et Asics avec 3 joueurs. La marque japonaise chausse ainsi Novak Djokovic, David Goffin et Gaël Monfils.

Au total, 11 marques équipent le TOP 20 pour les chaussures. Vous l’aurez certainement noté, la marque ON propose depuis quelques mois une chaussure de tennis à son ambassadeur et investisseur Roger Federer.

Raquettes – 70% du TOP 20 pour Head et Wilson

Concernant les raquettes utilisées par le gratin du tennis mondial, deux équipementiers tirent leur épingle du jeu et dominent le classement.

Wilson arrive en tête des raquettes du TOP 20 ATP avec 8 joueurs : Stefanos Tsitsipas, Roger Federer, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, David Goffin, Gael Monfils, Grigor Dimitrov et Milos Raonic.

Head prend la seconde place avec 6 joueurs : Novak Djokovic, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Diego Schwartzman et Jannik Sinner.

Le podium du TOP 20 est complété par Yonex avec 3 joueurs : Denis Shapovalov, Casper Ruud et Hubert Hurkacz. Ces deux derniers ont la particularité d’afficher Yonex de la tête aux pieds en passant par la raquette.

Au jeu des synergies, on peu également citer Daniil Medvedev qui joue avec une Tecnifibre, propriété du groupe Lacoste depuis quelques années. A ses pieds, le joueur russe porte également un modèle de chaussures conçu par la marque au croco.

Ajoutons que pour ce Roland-Garros 2021, Wilson et Lacoste sont également bien visibles sur les courts en tant que balle officielle pour le premier et habilleur des arbitres et ramasseurs de balles pour le second.

Les équipementiers et les joueurs étudiés

Les 28 équipementiers textiles du TOP 100 ATP : Nike, adidas, Lotto, Fila, Lacoste, Yonex, Asics, Hydrogen, Joma, Le Coq Sportif, New Balance, Diadora, EA7, Uniqlo, Yoxoi, Athletic DNA, Australian, Babolat, Dorko, Dunlop, Head, Ionik, Kswiss, LEORÊVER, Luke, Mizuno, Neptune, Wilson.

Les 17 équipementiers chaussures du TOP 100 ATP : Nike, Asics, adidas, Lotto, Fila, Yonex, Joma, K-Swiss, New Balance, Babolat, Diadora, Le Coq Sportif, Mizuno, Head, Lacoste, On, Wilson.

Les 8 équipementiers raquettes du TOP 100 ATP : Wilson, Head, Babolat, Yonex, Tecnifibre, Dunlop, Prince, Pro Kennex.

Les 100 joueurs présents dans le TOP 100 ATP au 24/05/21 :

