Decathlon lance un NFT et une chaussure de street football (BARRIO) avec Séan Garnier

Cette semaine, Decathlon a annoncé le lancement de son premier NFT utilisant la blockchain Tezos, en association avec la star française du freestyle soccer Séan Garnier.

Dans le détail, l’enseigne, accompagnée de la société spécialisée Nomadic Labs, lance une collection NFT autour de sa nouvelle gamme de chaussures « BARRIO » conçue pour la pratique du street foot. Et quoi de mieux pour endorser la basket que de s’associer à Séan Garnier, double champion du monde de freestyle football et figure planétaire de la discipline.

Une édition limitée de la chaussure associée à un NFT

Au total, Kipsta, marque football de Decathlon, met en vente une série limitée de la chaussure à 2 008 exemplaires en référence à l’année où Séan Garnier a remporté le RedBull Street Style au Brésil. Une paire en édition limitée vendue au prix de 50 euros (2 autres chaussures adultes sont également disponibles en noir et blanc et gris-rouge au prix de 40 euros en plus de modèles enfants).

Chaque chaussure est ainsi associée à un NFT sous la forme d’un « golden ticket » qui donne accès à des expériences personnalisées et exclusives avec le champion du monde.

« Pour Decathlon, le projet Barrio par Kipsta est le premier pas dans l’univers de la Blockchain et des NFT. Nous souhaitions donc nous entourer de partenaires qui sont des références dans leurs univers – Séan Garnier pour le foot freestyle et Nomadic Labs et Tezos, dans la blockchain. Nous espérons que cette collaboration avec Séan Garnier en appellera de nombreuses autres et nous avons hâte que le public adopte cette nouvelle paire », explique Valentin Auvinet, NFT Leader chez Decathlon.

Pour accompagner la promotion de cette nouvelle collection dédiée au street football, Decathlon a réalisé un spot publicitaire mettant en scène Séan Garnier accompagné de membres de la Team S3 Freestyle.

Séan Garnier, un influenceur hors paire

En s’associant avec Séan Garnier, Kipsta s’offre la crédibilité de l’athlète mais également sa forte popularité et influence sur les réseaux sociaux.

Rien que sur Instagram, le français rassemble quelques 5,4 millions d’abonnés. Une communauté de passionnés qui interagit énormément avec Séan, très à l’aise avec la création de contenus « taillé sur mesure » pour les réseaux sociaux. Une « aubaine » pour de nombreux annonceurs qui travaillent avec lui depuis de nombreuses années comme Red Bull.

