Sponsoring : Celio et Benoît Paire, « avant tout une histoire d’hommes et de personnalité »

Lundi, Benoit Paire a disputé son premier tour de l’US Open (défaite contre Dusan Lajovic) habillé en Celio. Plus qu’un simple one shot, la marque a décidé d’accompagner le joueur français pendant un an.

Sans équipementier depuis le début de l’année après le non renouvellement de son contrat avec Lacoste, le tennisman français a porté ces derniers mois de nombreuses marques en tournoi. Fin août, Celio décide de conclure un partenariat d’un an et de l’accompagner sur et en dehors des courts. A New York, Benoît Paire a porté notamment une tenue Celio « be normal », le claim de l’enseigne de mode masculine. Une première pour la marque dans le sponsoring sportif.

« Cette collaboration excitante est née d’une rencontre d’hommes aux valeurs communes et qui assument leur normalité. C’est avant tout une histoire d’hommes et de personnalité » explique Joannes Soënen, CEO de Celio, dans un communiqué.

« C’est le début de la mise en oeuvre de notre stratégie d’accompagner les talents sportifs normaux »

Dans les semaines et mois à venir, Celio va intensifier sa présence dans le monde du sport afin de soutenir l’élargissement de sa gamme de produits et notamment l’arrivée de tenues de sport. « Ce partenariat surprise avec Benoît Paire dont nous sommes très fiers, c’est le début de la mise en oeuvre de notre stratégie d’accompagner les talents sportifs normaux. Affaire à suivre donc ! » ajoute Sébastien Bismuth, Président du Directoire. Ces dernières années, de nombreuses marques lifestyle ont décidé de miser sur l’image de sportifs pour développer des produits sport et lifestyle et travailler leur image. On pense évidemment à Uniqlo qui s’est offert Roger Federer ou encore à H&M avec Tomas Berdych à une certaine époque.

de la chance** — celio be normal (@celio) September 2, 2021

La marque sortira-t-elle une collection de t-shirts « la chaaaatte » ou encore « santé Marion » en hommage aux « marques déposées » Benoît Paire ? Il y a quelques mois, la loterie en ligne Bravospeed mettait en scène Benoit Paire et sa signature vocale « La chaaaatte » dans une publicité vidéo.

Avec Benoît Paire, Celio fait un pari audacieux et risqué mais le storytelling de la marque correspond plutôt bien à sa nouvelle égérie. « Cet engagement s’impose comme une évidence, entre, Benoît Paire, ce joueur au caractère bien trempé et au talent qui lui permet de battre les meilleurs et Celio, le leader de l’Homme qui rebondit en renouant avec son impertinence » ajoute la marque. « Benoit Paire et Celio, chacun à leur façon cassent les codes, d’un univers sportif de haut niveau élitiste et très normé et d’un retail qui souvent enferme les hommes dans des normes vestimentaires. Arrêtons de jouer des rôles, soyons nous-mêmes en révélant toute notre personnalité ! Be normal, comme le prône le nouveau mojo de Celio. Les hommes sont entiers, parfois grande gueule, parfois énervés mais avec une envie de bien faire, de bien jouer sans prise de tête. C’est tellement français, tellement normal ! »

Dans la victoire comme dans la défaite on va suivre les matchs de @benoitpaire, le joueur le plus normal du circuit #USOpen — celio be normal (@celio) August 30, 2021