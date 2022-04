Panini édite un album pour le FISE retraçant les 25 ans d’histoire du festival

La maison d’édition Panini va éditer un album de cartes pour le FISE Montpellier. Les fans tenteront de collectionner en ligne des stickers des riders et temps forts du festival de sports extrêmes.

Une fois complété à hauteur de 70%, les utilisateurs pourront commander une version papier de l’album.

Le FISE Montpellier (25 au 29 mai) approche à grands pas. L’occasion de présenter quelques activations. A un petit mois du lancement, le célèbre festival de sports extrêmes s’est associé à Panini, la maison d’édition de cartes autocollantes. Une album de stickers du FISE va donc voir le jour. Les fans pourront collection jusqu’à 276 vignettes digitales réunissant riders et temps forts des 25 ans d’histoire du festival.

Un album digital puis potentiellement physique

Comment faire pour jouer ? En téléchargent l’application gratuite « MyPanini™ Digital Collection » ou en se rendant sur le site dédié, les collectionneurs recevront gratuitement chaque jour une nouvelle pochette digitale. Ils pourront aussi échanger leurs doubles ou encore acheter des pochettes digitales.

Un fois l’album numérique complété à hauteur de 70%, l’utilisateur pourra commander la version physique de sa collection, qui est composée de l’album et de ses stickers à coller soi-même.

Une idée de l’Agence 3L

C’est l’Agence 3L qui est a l’origine de cette idée d’activation digitale.. « Nous sommes ravis d’être à l’origine de ce nouvel accord qui valide l’attrait de la marque et des actifs FISE auprès des différents publics, a concédé Benjamin Richez, managing director de l’Agence 3L. « Ce projet excitant avec un acteur iconique comme Panini qui plus est sur une dimension digitale et à l’international va constituer un élément structurant de la stratégie auprès de la cible naturelle famille-junior. »

« Les albums Panini ont infusé dans l’imaginaire de générations d’enfants en valorisant toutes leurs passions »

« Depuis plus de 40 ans, les albums Panini ont infusé dans l’imaginaire de générations d’enfants en valorisant toutes leurs passions. Pour ces sports aussi visuelles que celles accueillies sur le FISE, je suis ravi que leurs riders iconiques soient mis en avant par un album Panini dédié au festival, explique Herve André-Benoît, PDG de Hurricane Group, organisateur du FISE. Cela rejoint notre envie de démocratiser les disciplines urbaines à tous, dont les plus jeunes, qui a structuré le développement de ce rendez-vous emblématique depuis 1997. »

