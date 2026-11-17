Désiré Doué et Salahdine Parnasse partagent l’affiche de la nouvelle campagne Nike Tech. Le footballeur du PSG et le combattant de MMA s’essaient chacun à la discipline de l’autre.

Désiré Doué dans la peau d’un combattant de MMA, Salahdine Parnasse ballon au pied. Nike a réuni les deux sportifs français dans un nouveau spot publicitaire destiné à promouvoir sa gamme Nike Tech.

Tournée le 12 octobre dernier à Aubervilliers, ville natale de Parnasse, la vidéo met en scène une rencontre entre deux univers sportifs.

Au programme : corde à sauter, coups dans un sac de frappe, tractions, dribbles et jongles. L’attaquant du Paris Saint-Germain et le combattant franco-marocain échangent leurs disciplines le temps d’une séance d’entraînement.

« La même mentalité : rayonner et jamais rien lâcher », résume Nike dans sa publication sur Instagram.

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Doué chez Nike depuis quelques mois

Cette campagne intervient quelques mois après la signature de Désiré Doué chez Nike, officialisée en avril 2026. Le numéro 14 parisien partage ici l’affiche avec Salahdine Parnasse, qui a remporté son premier combat à l’UFC en septembre.

Cette association permet à la marque à la virgule de faire dialoguer, avec finesse, deux disciplines autour de sa collection lifestyle.

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