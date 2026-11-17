Soutenu par l’UEFA, Philippe Diallo se lance dans la course à la présidence de la FIFA face à Gianni Infantino. Malgré un rapport de force défavorable, le patron de la FFF dispose de plusieurs atouts.

Gianni Infantino ne sera pas seul dans la course à la présidence de la FIFA. Philippe Diallo, actuel président de la Fédération française de football (FFF), a accepté de défier le dirigeant italo-suisse lors de l’élection prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.

À 63 ans, le Français bénéficie d’un soutien de poids : celui de l’UEFA. Les associations nationales européennes représentées dans ses instances dirigeantes ont unanimement appuyé sa candidature, qui doit encore être ratifiée par le Comité exécutif de la FFF.

Dans son communiqué, l’instance européenne évoque de « sérieuses inquiétudes quant à l’orientation de la FIFA » et réclame davantage de transparence, d’unité et de confiance dans la gouvernance du football mondial.

Mais peut-il réellement battre Gianni Infantino ?

Sur le papier, le président sortant reste favori. Candidat à un quatrième mandat, il conserve notamment de solides soutiens en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Pour autant, selon L’Équipe, Philippe Diallo pourrait déjà approcher la centaine de voix sur les 211 fédérations électrices. Il peut espérer réunir une grande partie des 55 voix européennes, mais également obtenir des soutiens au sein de la Concacaf, qui compte 35 fédérations.

Soutenu par Emmanuel Macron

Le Français bénéficie aussi de l’appui d’Emmanuel Macron. Sa candidature pourrait profiter des controverses entourant Infantino, notamment concernant ses relations avec Donald Trump et certains projets de la FIFA.

La présence d’autres candidats, dont le Japonais Kozo Tashima, pourrait également disperser les suffrages.

Quatre mois de campagne s’ouvrent désormais, avec un enjeu majeur pour Diallo : transformer les soutiens affichés en votes lors du congrès de Rabat.

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