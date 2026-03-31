Face aux critiques sur les prix du Mondial 2026, l’UEFA prévoit une billetterie plus accessible pour l’Euro 2028, avec une large part de tickets entre 30 et 60 euros.

L’UEFA entend corriger le tir après les critiques visant la billetterie de la Coupe du monde 2026. Pour l’Euro 2028, organisé au Royaume-Uni et en Irlande, l’objectif est clair : proposer des tarifs plus accessibles.

Selon les premières indications, le prix d’entrée devrait être fixé autour de 30 euros (26 livres), tandis que les places de catégorie 3 avoisineront 60 euros. Une grille tarifaire proche de celle de l’Euro 2024, loin des montants observés pour le Mondial 2026, où certains billets ont dépassé 1.700 euros pour la finale.

1,5 million de billets à moins de 60 euros

L’UEFA prévoit également un volume important de billets à prix réduit. Environ 1,5 million de places devraient être proposées à moins de 60 euros, soit près de 40 % des 3 millions de billets disponibles.

Cette stratégie vise à répondre aux attentes des supporters, déjà confrontés à des coûts élevés liés aux déplacements et à l’hébergement. Elle s’inscrit aussi dans un contexte de tension autour de la transparence et de l’accessibilité des billetteries des grandes compétitions internationales.

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