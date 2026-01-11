Les enchères solidaires du Boxing Day du Top 14 ont livré leur verdict, ce dimanche 11 janvier. Mis en vente sur MatchWornShirt, les maillots se sont envolés, avec Antoine Dupont largement en tête.

L’opération solidaire menée lors du Boxing Day du Top 14 ne s’est pas limitée à un temps fort sportif et médiatique. Elle a aussi pris une dimension très concrète sur le plan financier, avec la mise aux enchères des maillots portés lors de cette journée dédiée à l’inclusion et à APF France handicap, via la plateforme spécialisée MatchWornShirt.

Sans surprise, Antoine Dupont écrase la concurrence. Le maillot du capitaine du XV de France s’est vendu, ce dimanche, à 11 054 euros, un montant sans équivalent dans cette opération. À lui seul, il illustre l’aura exceptionnelle du joueur toulousain, devenu une véritable icône du rugby français, aussi puissante sportivement que commercialement.

La jeune génération en embuscade

Derrière Dupont, l’écart se resserre mais confirme la forte attractivité des internationaux tricolores. Le maillot de Paul Costes a trouvé preneur à 2 410 euros, juste devant celui de Thomas Ramos (2 400 euros). Louis Bielle-Biarrey, incarnation de la nouvelle génération, dépasse la barre des 2 000 euros (2 022 euros), tandis que Nicolas Depoortere complète le Top 5 avec une enchère à 1 540 euros.

Au-delà des chiffres, cette opération démontre la capacité du rugby professionnel à transformer un événement de calendrier en levier d’engagement solidaire et de valorisation des joueurs. En s’appuyant sur MatchWornShirt, la LNR renforce la crédibilité et la portée internationale de ses actions, tout en confirmant une réalité : dans le Top 14, certaines tuniques valent bien plus que de simples maillots.

