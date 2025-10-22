L’AS Monaco retrouve l’Europe ce mercredi 22 octobre à 21h, avec la réception de Tottenham au stade Louis-II, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Une rencontre déjà cruciale pour les Monégasques, en quête d’un premier succès dans la compétition, à suivre en direct sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL.

AS Monaco – Tottenham : coup d’envoi, date, diffusion TV et streaming

Compétition : Ligue des Champions – Phase de ligue

Ligue des Champions – Phase de ligue Lieu : Stade Louis-II (Monaco)

Stade Louis-II (Monaco) Date : Mercredi 22 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025 Heure : 21h00

Monaco doit réagir après un début de campagne difficile

Avec un seul point en deux matchs, l’AS Monaco occupe actuellement la 30e place de la phase de ligue, loin des ambitions affichées en début de saison.

Battu lourdement par le Club Bruges (1-4) lors de son entrée en lice, le club de la Principauté a tout de même montré des signes encourageants face à Manchester City, arrachant un match nul (2-2) dans les ultimes minutes.

Pour espérer intégrer le top 24 et se qualifier pour les barrages, les hommes d’Adi Hütter devront impérativement s’imposer à domicile face à Tottenham.

L’ASM comptera sur la forme de Ben Yedder et la créativité de Golovin pour renverser une équipe londonienne solide et efficace.

Tottenham solide et opportuniste

De son côté, Tottenham réalise un bon début de parcours européen, se classant 9e de la phase de ligue.

Les Spurs ont d’abord décroché une victoire précieuse face à Villarreal (1-0) grâce à un réalisme implacable, avant de ramener un match nul (2-2) de Norvège face à Bodo/Glimt, dans un match au scénario renversant.

Malgré quelques absences, les hommes d’Ange Postecoglou continuent d’impressionner par leur collectif et leur capacité à faire la différence dans les moments clés.

Une victoire sur le Rocher pourrait leur permettre de consolider leur place dans le top 10 de la phase de ligue.

Comment regarder AS Monaco – Tottenham en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ à partir de 21h00, avec un dispositif complet autour de la rencontre.

Les abonnés pourront également suivre le match en streaming via myCANAL, sur TV connectée, ordinateur, tablette ou smartphone, avec la possibilité de revoir la rencontre en replay.

Récapitulatif : AS Monaco – Tottenham

Les Monégasques doivent impérativement s’imposer pour rester dans la course à la qualification, tandis que les Spurs espèrent confirmer leur bon début de saison européenne.

Rendez-vous mercredi à 21h, en direct sur CANAL+ et en streaming via myCANAL, pour suivre cette belle affiche de Ligue des Champions.