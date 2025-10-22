L’Olympique de Marseille poursuit sa campagne européenne avec un déplacement périlleux au stade José-Alvalade, pour y affronter le Sporting Portugal, ce mercredi 22 octobre à 21h.

Une rencontre comptant pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, à suivre en direct sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL.

Sporting Portugal – OM : coup d’envoi, date, diffusion TV et streaming

Compétition : Ligue des Champions – Phase de ligue

Ligue des Champions – Phase de ligue Lieu : Estádio José-Alvalade (Lisbonne)

Estádio José-Alvalade (Lisbonne) Date : Mercredi 22 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025 Heure : 21h00

L’OM veut confirmer après son carton face à l’Ajax

Leader du championnat de France avec 18 points, l’Olympique de Marseille vit un excellent début de saison sur la scène nationale.

Les hommes de Roberto De Zerbi restent sur une large victoire 6-2 contre Le Havre, confirmant leur puissance offensive et leur confiance avant ce déplacement européen.

En Ligue des Champions, l’OM affiche un bilan équilibré : une victoire éclatante face à l’Ajax Amsterdam (4-0) à domicile, mais aussi une courte défaite à Madrid (1-2) face au Real, concédée sur deux penalties transformés par Kylian Mbappé.

Face au Sporting, les Phocéens auront l’occasion de se repositionner dans le top 10 de la phase de ligue et d’affirmer leurs ambitions européennes.

Le Sporting Portugal solide à domicile

Le Sporting CP réalise également un début de saison convaincant.

Deuxième du championnat portugais, à trois points du FC Porto, le club lisboète affiche un bilan de six victoires, un nul et une défaite.

En Ligue des Champions, son parcours est similaire à celui de l’OM : une victoire convaincante contre le Kairat Almaty (4-1), puis une défaite frustrante sur le terrain de Naples (1-2).

Orphelin de Viktor Gyökeres, parti à Arsenal, le Sporting s’appuie désormais sur Luis Suárez, ancien joueur de l’OM lors de la saison 2022-2023.

L’attaquant colombien s’est rapidement imposé comme le fer de lance de l’attaque lisboète avec déjà sept buts inscrits cette saison.

Les retrouvailles entre Suárez et ses anciens coéquipiers ajouteront une touche symbolique à cette affiche déjà très attendue.

Comment regarder Sporting Portugal – OM en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ à partir de 21h00, avec un dispositif complet autour de la rencontre.

Les abonnés pourront également suivre la rencontre en streaming via myCANAL, sur TV, ordinateur, tablette ou smartphone, avec la possibilité de revoir le match en replay.

Le duel Sporting Portugal – Olympique de Marseille promet une soirée européenne passionnante à Lisbonne.

Entre deux équipes ambitieuses et proches au classement, ce match pourrait peser lourd dans la course à la qualification.

Rendez-vous mercredi à 21h, en direct sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL, pour suivre les Marseillais dans leur quête d’un nouvel exploit européen.