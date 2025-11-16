Comme chaque semaine, Sport Buzz Business vous propose un retour en 10 chiffres sur l’actu marketing et économique du sport.

1 – Partenariat 100 % paritaire

Jeudi soir, au Parc des Princes, la Fédération française de football a officialisé la prolongation de son partenariat avec Orange jusqu’en 2030. Pour la première fois, un sponsor majeur s’engage de manière strictement équitable entre le football masculin et féminin, une décision saluée comme un symbole fort par la FFF.

45 000 – euros pour la montre Tismo x PSG

Le Paris Saint-Germain s’associe à Tismo Genève pour lancer une collection exclusive de montres « Champions 2025 ». La pièce maîtresse, un tourbillon bleu saphir, sera vendue 45 000 €, incarnant la rencontre entre le savoir-faire horloger suisse et l’univers parisien du club. Deux autres modèles, plus accessibles, complètent la gamme pour les collectionneurs.

3 – équipes au All-Star Game 2026

La NBA a totalement repensé son All-Star Game. Le tournoi de février 2026 à Los Angeles verra s’affronter trois équipes, dont une sélection mondiale. Cette nouvelle formule vise à redonner du rythme et de l’intensité à un événement jugé trop amical ces dernières années.

0 – sponsor maillot pour Chelsea

Pour la troisième saison consécutive, Chelsea démarre la Premier League sans sponsor principal sur le devant du maillot. Le logo de FPT reste visible sur la manche et la pastille de champion du monde des clubs est maintenue, mais l’espace central reste vide, signe des exigences financières élevées du club.

1 146 – maillots exposés à Monaco

Julien Bouron, supporter de l’AS Monaco, a rassemblé 1 146 maillots du club au Centre de Performance, retraçant plus de 70 ans d’histoire. Une collection record mondialement homologuée, transformant l’espace en véritable musée rouge et blanc le temps d’une journée.

2 – villes pressenties pour la NBA Europe

Paris et Lyon figurent parmi les 12 villes ciblées pour accueillir une franchise permanente de la NBA en Europe à partir de 2027, selon George Aivazoglou, responsable de la NBA Europe et Moyen-Orient. Les décisions finales et le calendrier restent à confirmer.

14 000 m² – le futur complexe de Neymar

Neymar Jr investit dans le padel avec un complexe de 14 000 m² à Porto Belo Lagos (Brésil). Prévu pour 2027, l’Ecossistema Neymar Jr comprendra terrains de padel et beach tennis, un centre d’entraînement, un terrain de foot et un espace immersif dédié à sa marque.

16 – membres du Panel des Voix des Joueurs

La FIFA a nommé George Weah capitaine d’honneur d’un panel de 16 figures du football, chargé de lutter contre le racisme dans le sport. Ce groupe agit dans le cadre du « Global Stand Against Racism » pour éduquer, sanctionner et proposer des réformes.

0 – coût supplémentaire pour voir la MLS

Dès 2026, la Major League Soccer sera intégrée à l’abonnement Apple TV. Les abonnés Canal+ pourront suivre tous les matchs sans frais supplémentaires, mettant fin au « MLS Season Pass » jusque-là facturé 13,99 €/mois en France.

85 – euros, le prix du maillot « Populaire Sud »

Pour célébrer les 40 ans du mouvement ultra niçois, l’OGC Nice et Kappa ont dévoilé le maillot « Populaire Sud ». Fruit d’une première collaboration officielle entre un club et ses supporters, il sera porté lors du choc face à Marseille et disponible à la vente pour 85 euros.

