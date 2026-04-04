ASICS renforce son positionnement sur la santé mentale au Schneider Electric Marathon de Paris 2026 (12 avril) avec une campagne et plusieurs activations terrain.

À l’occasion du Schneider Electric Marathon de Paris, ASICS renforce son positionnement autour de la santé mentale. Dans une édition marquée par un record de primo-participants (près de 49 %), la marque japonaise se positionne comme un “allié mental” des coureurs.

Le dispositif repose sur une campagne omnicanale (TV, digital, affichage) centrée sur les moments clés de l’expérience marathon : préparation, doute, effort et accomplissement. Une approche cohérente avec la signature historique d’ASICS, « Anima Sana In Corpore Sano ».

Un espace interactif pour partager sa motivation

Sur le terrain, la marque déploie plusieurs activations. Lors de la Run Experience, une conférence dédiée à la santé mentale réunira notamment Caroline Branaa et l’association Nightline. Un espace interactif permettra également aux participants de partager leurs motivations à courir.

ASICS accompagne aussi les coureurs avant, pendant et après la course. La veille, un shake-out run solidaire sera organisé. Le jour J, des messages d’encouragement seront diffusés avant le départ, tandis qu’une zone de soutien sera installée sur le parcours, notamment dans les derniers kilomètres. Des athlètes élites joueront également un rôle de lièvres.

Leader du running en France, ASICS confirme ici une stratégie qui dépasse le produit pour investir les dimensions émotionnelles et sociétales de la pratique.

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