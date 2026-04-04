Diffusion, prize money, favoris et partenaires : voici tout ce que vous devez savoir sur le Rolex Monte-Carlo Masters 2026, premier grand rendez-vous sur terre battue, qui démarre officiellement ce dimanche 5 avril.

Le Rolex Monte-Carlo Masters ouvre la saison européenne sur terre battue du 5 au 12 avril au Monte-Carlo Country Club. Créé en 1897, ce tournoi historique reste un cas à part dans le calendrier ATP : seul Masters 1000 non obligatoire, disputé sur une semaine avec un tableau de 56 joueurs et des têtes de série exemptées de premier tour.

Une diffusion élargie, entre payant et gratuit

En France, Eurosport détient les droits principaux. France Télévisions propose en complément un match par jour sur france.tv et la finale sur France 4. Dans la principauté, TVMonaco diffuse une affiche quotidienne en clair, en TV et en digital. À l’international, Tennis TV assure une couverture complète en streaming. Un dispositif hybride qui maximise la visibilité du tournoi.

Une lutte directe pour le trône mondial

Sportivement, l’édition 2026 s’annonce stratégique. Carlos Alcaraz, tenant du titre, et Jannik Sinner jouent la place de n°1 mondial. L’Italien peut reprendre le trône en atteignant au minimum les demi-finales selon les résultats de l’Espagnol. Derrière, Alexander Zverev, Casper Ruud ou Lorenzo Musetti incarnent des alternatives crédibles sur ocre.

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Le tournoi marque aussi plusieurs moments forts, entre premières participations (João Fonseca) et dernières apparitions attendues pour Gaël Monfils, David Goffin ou Stan Wawrinka.

Prize money et points ATP

Le vainqueur repartira avec 974.370 € et 1000 points ATP. Le finaliste touchera 532.120 €, tandis qu’une demi-finale garantit 290.960 €. Une grille stable, alignée avec le statut du tournoi dans la hiérarchie ATP.

Un écosystème partenaires ultra structuré

Côté business, le tournoi repose sur un portefeuille premium. Rolex conserve son rôle de sponsor titre. À ses côtés, des partenaires majeurs comme BNP Paribas, Emirates, Maserati, Generali ou PokerStars structurent l’exposition internationale.

Le dispositif est complété par des partenaires officiels (Rummo, Adecco, Dunlop, Malongo, Yokohama Tyres…) et des fournisseurs (Monaco Telecom, Onet…), ainsi qu’un réseau médias solide avec RMC, Radio Monaco et Groupe Nice-Matin.

Entre diffusion élargie, enjeu sportif fort et écosystème commercial dense, Monte-Carlo reste l’un des rendez-vous les plus stratégiques du calendrier ATP.

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