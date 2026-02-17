En 2025, ASICS EMEA a enregistré une hausse de 18,4 % de son chiffre d’affaires régional, ce qui en fait le numéro un du running performance dans les cinq grands marchés européens.

ASICS EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) se réjouit d’un exercice 2025 conclu sur un record historique. La marque japonaise annonce un chiffre d’affaires régional de 1,204 milliard d’euros, en hausse de 18,4 % par rapport à 2024, avec une croissance rentable sur l’ensemble de ses catégories et canaux.

Toutes les divisions progressent, du running performance au tennis, à l’indoor et à l’habillement. La gamme SportStyle signe la plus forte dynamique, avec une envolée de 44 %. Côté distribution, ASICS EMEA affiche une hausse de 22,5 % en wholesale, +8,2 % dans ses boutiques en propre et +10 % en e-commerce.

Numéro 1 du running en Europe

Selon les données Circana, ASICS est désormais numéro un du running performance sur cinq marchés clés européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) sur les douze derniers mois à fin décembre 2025. La marque gagne aussi des parts de marché en sports de performance (tennis, indoor, padel) et en SportStyle.

Pour son CEO EMEA, Carsten Unbehaun, ces résultats « record » confirment la solidité du modèle. En 2026, ASICS entend accélérer encore, en misant sur l’innovation et le renforcement de sa marque, fidèle à sa philosophie fondatrice : Anima Sana In Corpore Sano.

