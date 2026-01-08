Le Paris Saint-Germain s’associe à Zing Coach jusqu’en 2027 pour proposer à ses fans des programmes de fitness boostés à l’IA, inspirés du quotidien de ses joueurs et joueuses.

Le Paris Saint-Germain poursuit sa stratégie de diversification en dehors du terrain. Le club parisien a officialisé un nouveau partenariat avec Zing Coach, application de fitness reposant sur l’intelligence artificielle, pour une durée de deux saisons, jusqu’en 2027. L’objectif est clair : convertir la passion des supporters en engagement physique, à l’échelle mondiale.

Grâce à cette collaboration, les fans du PSG auront accès, dès le 6 janvier, à des programmes d’entraînement personnalisés inspirés de la préparation quotidienne des équipes masculine et féminine du club. Via l’application, ils pourront suivre leur progression, comparer leurs performances à celles des joueurs, recevoir des conseils issus du staff parisien et participer à des classements permettant de remporter des expériences VIP les jours de match ou des produits dédicacés.

Un levier business au croisement du sport, de la tech et du bien-être

Pour le PSG, ce partenariat s’inscrit dans une logique bien identifiée : exploiter la puissance de sa marque mondiale – plus de 500 millions de fans et plus de 230 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux – pour investir de nouveaux territoires. Après la mode, le gaming ou le lifestyle, le club s’attaque désormais au marché du fitness connecté, en pleine croissance.

Le choix de Zing Coach n’est pas anodin. L’application a récemment été distinguée par TechRadar et récompensée aux Globee Awards, renforçant la crédibilité technologique du projet. Son IA propriétaire promet une expérience ultra-personnalisée, de la planification des séances à l’accompagnement motivationnel.

Transformer les spectateurs en acteurs

Dans un contexte où, selon l’Organisation mondiale de la santé, près d’un tiers de la population mondiale reste physiquement inactive malgré un intérêt massif pour le sport, le partenariat prend une dimension sociétale. Comme l’explique Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG, l’ambition est de « transformer la passion pour le football en un engagement actif pour le bien-être ».

Pour Zing Coach, l’alliance avec le club le plus titré de 2025 constitue un accélérateur de notoriété et d’acquisition majeur. Une passerelle directe entre entertainment sportif et pratique physique, au service d’un modèle où le fan devient aussi utilisateur.

